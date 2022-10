Gf Vip 7 chi è in nomination dopo la puntata del 6 ottobre

Nessun eliminato al Grande Fratello VIP nella puntata del 6 ottobre ma ecco gli otto in nomination a rischio per lunedì 10 ottobre.

Le polemiche non si arrestano al GF VIP e anche la puntata del giovedì sera si è rivelata colma di sorprese, litigi, astio e dramma. Dalla lettera di Marco Bellavia, che ha colpito al cuore il pubblico e dato un duro colpo ai “vipponi”, allo scontro durissimo tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso.

Nessuno è stato eliminato in questa puntata ma sono state annunciate le nuove nomination. Sono in tanti a rischiare e non è da escludere un’amara sorpresa da parte di Alfonso Signorini. Potrebbe verificarsi una doppia eliminazione nella puntata del 10 ottobre? Staremo a vedere. Nel frattempo ripercorriamo quanto accaduto durante le votazioni dei concorrenti del reality Mediaset. Le loro scelte sono state rese note anche stavolta, quindi le strategie sono sotto gli occhi di tutti e andranno di certo a rovinare qualche rapporto.

GF VIP nomination 6 ottobre

Dopo i tanti addii degli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello VIP, pensare a un’eliminazione nella puntata del 6 ottobre sarebbe stato troppo. Dalle uscite forzate di Marco Bellavia e Sara Manfuso alla squalifica di Ginevra Lamborghini, fino all’eliminazione con televoto lampo di Giovanni Ciacci.

Un po’ di tregua, dunque, ma questo non vuol dire che i concorrenti non abbiano dovuto fare le loro votazioni per decidere chi mandare in nomination. I nomi sono tanti e le scelte fatte evidenziano attriti e strategie all’interno della casa più spiata d’Italia.

Vediamo come si è svolto il tutto. Sono stati scelti gli immuni da parte del pubblico. I prescelti sono stati Daniel Dal Moro, Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Cristina Quaranta. A sorpresa non è stata indicata Antonella Fiordelisi, l’unica a essersi posta dalla parte di Marco Bellavia nei giorni del dramma, mostrandosi empatica e pronta all’ascolto.

Orietta Berti ha poi reso immune Amaurys, mentre Sonia Bruganelli ha premiato Nikita Pelizon.

Questo ampio gruppo ha fatto le proprie nomination in confessionale, dunque in segreto. Tutti gli altri invece le hanno fatte palesi. Ecco le nomination pubbliche:

Attilio Romita: vota Wilma Goich perché ha criticato i suoi vestiti

George Ciupilan: vota Gegia perché ha detto che non riuscirebbe a guardare Marco Bellavia negli occhi

Antonella Fiordelisi: vota Gegia perché la reputa insensibile

Antonino Spinalbese: vota Gegia per come si è comportata con Marco

Pamela Prati: vota Gegia per come si è rivolta a Bellavia

Alberto De Pisis: vota Gegia perché spesso perde l’occasione di stare zitta

Giaele De Donà: vota Gegia per come ha parlato a Marco dopo aver visto sofferente (dovevamo stare a sentire le sue st*****te)

Gegia: vota Antonella Fiordelisi perché la reputa una attaccabrighe, maleducata e presunta principessa sul pisello

Patrizia Rossetti: vota Pamela Prati per un battibecco avuto

Wilma Goich: vota Giaele De Donà perché non hanno legato

Edoardo Donnamaria: vota Gegia perché non sa leggere le situazioni e rischia di fare male alle persone

Ecco le nomination segrete:

Luca Salatino: vota Giaele De Donà perché non l’apprezza come persona

Daniele Dal Moro: vota Gegia perché le parole usate con Marco l’hanno lasciato basito

Carolina Marconi: vota Giaele perché le avrebbe chiesto un bacio dopo aver bevuto

Charlie Gnocchi: vota Giaele perché spera di salvare Gegia

Amaurys Perez: vota Edoardo Donnamaria perché si è aperto di meno

Cristina Quaranta: vota Gegia perché ha detto frasi inopportune

Nikita Pelizon: vota Alberto De Pisis perché non parlano mai

Elenoire Ferruzzi: vota Attilio Romita perché sarebbe sfuggente e lunatico

Un totale di otto nominati nella puntata del Grande Fratello VIP di giovedì 6 ottobre. Il pubblico, votando, dovrà decidere chi salvare, non chi eliminare. È importante capire la modalità, così da non sbagliare a esprimere il giudizio. Inutile dire che la principale indiziata a uscire è Gegia, malvoluta ormai da concorrenti e pubblico. Gli altri a rischio sono Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Wilma Goich, Edoardo Donnamaria e Pamela Prati.