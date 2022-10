Tale e quale show 2022 seconda puntata imitazioni stasera 7 ottobre tutte le performance che vedremo in questo nuovo appuntamento su Rai 1

Grandi imitazioni per la seconda puntata di Tale e quale show 2022 in programma questa sera 7 ottobre. Torna infatti puntuale come ogni venerdì l’appuntamento con la nuova edizione del programma di Carlo Conti che ha aperto i battenti venerdì scorso, con una prima puntata che ha visto il trionfo di Antonino nei panni di Marco Masini. Alle sue spalle si sono piazzati Gilles Rocca e Rosalinda Cannavò, che hanno vestito i panni di Ultimo e de La Rappresentante di Lista. La prima puntata ha, quindi, delineato il quadro della prima classifica, ma la situazione è ovviamente ancora del tutto provvisoria e soggetta a cambiamenti.

Nella seconda puntata, dunque, prevista per questa sera, vedremo tutta una batteria di nuove imitazioni, con i concorrenti che cercheranno di portarsi a casa il trionfo di puntata e di migliorare, o di confermare nel caso dei primi in classifica, la classifica ottenuta al termine della prima serata. Andiamo, dunque, a scoprire quali saranno le imitazioni della puntata di stasera 7 ottobre di Tale e quale show.

Tale e quale show seconda puntata 7 ottobre

Tante emozioni in programma anche per questa seconda puntata dello show di Carlo Conti. Il vincitore dell’ultima serata, Antonino Spadaccino (39 anni), proverà a ripetersi vestendo i panni di Tom Walker, il celebre musicista britannico con cui ha anche collaborato Marco Mengoni nel brano Hola. Gli altri due concorrenti finiti nel podio nella scorsa puntata, Gilles Rocca (39 anni) e Rosalinda Cannavò (29 anni), interpreteranno invece Tiziano Ferro ed Elodie. Due prove complesse, alle prese con due grandi protagonisti della scena musicale italiana.

Ai piedi del podio nell’ultima puntata si è posizionato Claudio Lauretta (52 anni), che dovrà interpretare il leggendario Pino Daniele dopo aver dato vita a un molto convincente Renzo Arbore. Quinto posto nella scorsa puntata per Alessandra Mussolini (59 anni), che dopo aver imitato Rosanna Fratello si dovrà confrontare con un’icona della musica mondiale come Loredana Bertè. Samira Lui (24 anni) e Andrea Dianetti (35 anni) cercheranno di avvicinarsi alle zone nobili della classifica vestendo i panni, rispettivamente, della popstar Rihanna e di Gianni Morandi, dopo essersi piazzati a metà del guado nella scorsa puntata con Corona e i Maneskin

Dovranno impegnarsi per risalire la classifica, invece, i concorrenti che si sono piazzati agli ultimi posti nella prima puntata. Valeria Marini (55 anni), dopo l’ultimo posto ottenuto con Toxic di Britney Spears, vorrà riscattarsi nei panni di Cher. In cerca di riscatto anche Francesco Paolantoni (66 anni) e Gabriele Cirilli (55 anni), che dopo aver assunto i ruoli degli ultimi vincitori del Festival di Sanremo, Blanco e Mahmood, si caleranno nei panni della drag queen RuPaul e del mitico Elton John. Infine, Elena Ballerini (38 anni) imiterà Antonella Ruggiero, mentre Valentina Persia (51 anni) proverà a dare voce a Giusy Ferreri. Come al solito, tantissimi artisti nazionali e internazionali verranno imitati nella seconda puntata di Tale e quale show, l’appuntamento va come al solito su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa.