Alex Di Giorgio Ballando con le stelle chi è perché balla con un uomo

Alex Di Giorgio chi è il nuotatore che ha partecipato alle Olimpiadi e che ora prende parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle

Dalla piscina alla pista da ballo: Alex Di Giorgio è pronto a mettersi in gioco nella nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza sabato 8 ottobre su Rai 1. Alex, 32 anni, è nato a Roma il 28 luglio 1990. La sua carriera da nuotatore entra nel vivo nel 2012, quando l’atleta prende parte alle Olimpiadi di Londra. L’anno dopo, negli Europei del 2013 in Ungheria, arriva la prima grande vittoria, un argento nello stile libero, la specialità del nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Da quel momento ottiene diversi trionfi, come gli ori ai Giochi del Mediterraneo del 2013, e prende parte anche alle Olimpiadi del 2016 a Rio. La sua carriera arriva però a una brusca interruzione nel settembre 2020, quando Alex Di Giorgio viene trovato positivo all’ostarina, una sostanza considerata doping, e il nuotatore viene sospeso dal Tribunale Antidoping.

Da qualche tempo Alex sta flirtando con la televisione. Prima si parlava di lui come possibile tronista di Uomini e Donne, poi invece si era delineata una sua partecipazione al Grande Fratello VIP 5, ma qualche giorno prima dell’ingresso del programma su Instagram l’atleta ha annunciato di aver dovuto rinunciare al reality per impegni personali e professionali. Ora, dopo diversi accostamenti, per Alex Di Giorgio arriva veramente l’impegno in televisione: la partecipazione all’edizione 2022 di Ballando con le stelle.

Alex Di Giorgio: vita privata

Alex Di Giorgio è dichiaratamente omosessuale e ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle solo ed esclusivamente per ballare con Moreno Porcu, ballerino anche esso omosessuale alla prima partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci. A scegliere di ballare in coppia con un altro uomo lo stesso giovane nuotatore per sensibilizzare contro l’omofobia. Alex Di Giorgio è stato fidanzato con Ivano Martino, un ex corteggiatore con cui però la storia ha preso una piega oscura. Dopo la fine della loro relazione durata un anno e mezzo, infatti, il nuotatore è stato vittima di stalking proprio per mano dell’ex fidanzato e la vicenda è arrivata fino in tribunale, dove Ivano è stato condannato a un anno e due mesi di carcere con diversi capi d’accusa: stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

Alex ha dovuto vivere un periodo molto difficile, ricevendo minacce dall’ex compagno, il quale gli scriveva sui social usando dei profili falsi. Dal canto suo, Ivano si è difeso con una nota in cui ha rigettato ogni accusa di stalking, ma alla fine la giustizia ha dato ragione al nuotatore. Dopo l’archiviazione di questa situazione non si sa moltissimo della sfera sentimentale del nuotatore, probabilmente l’esperienza difficile che ha dovuto vivere lo ha portato a mantenere ancora più riserbo sulle questioni personali. Vedremo se si conoscerà qualche dettaglio in più durante la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle.