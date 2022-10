Amici 22 Andre: chi è il cantante

Amici 22, chi è il cantante Andre, uno dei nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi: il ragazzo è stato scelto da Arisa, scopriamo le sue caratteristiche

Siamo a poche ore dalla terza puntata del pomeridiano di Amici 22 ed ormai la clsse è formata, sebbene non definitiva; i 19 allievi della scuola, infatti, non sono certo al sicuro ed ogni settimana – anzi, ogni giorno – sono chiamati a confermare il banco conquistato attraverso prestazioni convincenti e, magari, superando prove e sfide contro allievi esterni chiamati dagli altri professori.

E nuovi colpi di scena anche in questo nuovo episodio, peraltro già registrato. I sei professori, peraltro, sono più agguerriti che mai, al pari dei giudici chiamati dalla produzione di volta in volta ad esprimersi, con tanto di relative classifiche di gradimento – di ballo e canto – poi prese in esame dai professori anche per qualche decisione drastica, come la messa in sfida di un allievo oppure addirittura l’allontanamento.

D’altronde, sebbene siano state disputate appena due puntate del talent show, tutti sono proiettati già alla seconda fase del programma, che entrerà nel vivo come sempre dopo Natale, con la corsa verso il Serale.

Amici 22, scopriamo Andre: ha già conquistato un premio importante

Tra gli allievi della nuova edizione c’è anche il cantante Andre, Andrea Mandelli all’anagrafe. Il ragazzo è della provincia di Lecco ed ha 23 anni; della sua vita privata si sa poco o nulla, a partire dalla possibile fidanzata fino composizione della sua famiglia oppure il suo percorso di studi o se lavorava prima di entrare nella scuola di Amici.

Di certo sappiamo come il ragazzo abbia conquistato Arisa che, nella prima puntata andata in onda lo scorso 18 settembre, ha deciso di dargli un banco di canto e farlo entrare nel suo Team. Decisamente meno entusiasta della performance del ragazzo Rudy Zerbi, che addirittura ha parlato di belati riferendosi alla canzone con cui si è esibito.

Ed è una speciale cover del cantante Ed Sheeran, Make it rain, uno dei più grandi successi dell’artista britannico. Una performance che, come dicevamo, ha stregato Arisa, tanto da paragonarlo al rombo di motore di una classe A.

Il ragazzo ha iniziato a dedicarsi al mondo della musica fin dalla sua giovane età, peraltro studiando anche la tecnica Vocal Classes di Luca Jurman, ex professore di canto proprio della scuola di Amici, sebbene in tempi recenti abbia preso le distanze dal programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Si definisce creativo, originale ed eccentrico ma anche competitivo, soprattutto nella musica che ne vuole fare la sua scelta di vita ed il suo lavoro. E prima di entrare nella scuola di Amici ha già ricevuto un riconoscimento importante. Ha infatti disputato e vinto nel 2019 il Tour Music Fest.

Il ragazzo, sebbene abbia account sia su Instagram che su Facebook e Tik Tok, non li aggiorna con grande frequenza, come si può vedere dalla data dei post pubblicati.