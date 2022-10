Amici 22 Asia: chi è la ballerina

Ad Amici 22 c’è Asia Bigolin, ballerina di hip hop entrata nel Team di Raimondo Todaro: andiamo a scoprire qualche curiosità in più su di lei

Terzo appuntamento con il pomeridiano di Amici 22, dopo la puntata del 18 settembre scorso in cui abbiamo visto la formazione della classe e la puntata andata in onda domenica scorsa, la prima vera ufficiale con gli allievi protagonisti. Si lavora nelle aule della scuola più famosa d’Italia, anche perché il banco conquistato dai ragazzi non è certo al sicuro.

Prove su prove, esibizioni ed anche sfide, con le ormai classiche classifiche di ballo e canto a cui sono abituati i ragazzi. D’altronde i sei professori sono severissimi e sempre pronti a mettere sulla corda i loro allievi. Ben 19 quelli entrati nella scuola quest’anno, tre per ogni prof ad eccezione di Raimondo Todaro, che ne ha quattro nel suo Team.

E proprio nelle fila dell’ex ballerino di “Ballando con le Stelle”, al suo secondo anno dietro la cattedra del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, c’è Asia Bigolin. Andiamo a scoprire qualche caratteristica della bellissima ballerina.

Amici 22, alla scoperta di Asia

Chi è Asia Bigolin? E’ una ragazza di 21 anni, nata a Camposampiero e residente adesso a San Marino di Lipari. E’ molto attiva su Instagram, dove sono davvero tanti i post pubblicati. Prima di entrare nella scuola di Amici, ben 12mila i follower, segnale evidente di come fosse già molto popolare. Numero che, naturalmente, nelle prossime settimane, continuerà ad impennare, come peraltro già accaduto in passato a chi ha frequentato quella scuola.

Da questi , e dalla sua biografia, si può capire come sia una persona molto vivace, amante del sole e delle banane, oltre che dei calzini strani (ipse dixit).

Se dal punto di vista della vita privata, sono davvero poche le informazioni in suo possesso, con la ragazza che dovrebbe essere single, decisamente più corposa la sua vita “lavorativa”, quella prima di entrare nella scuola di Amici.

A Castel Franco Veneto frequenta la Sportify Dance Academy ed insegna ai bmbini hip hop, categoria di ballo, peraltro, con cui si è presentata all’interno della scuola di Amici. Asia è poi entrata anche in “Fade out summer camp”, nello staff, che realizza spettacoli in tutta Italia di hip hop, R&B e reggaeton, definite Mash up. “Passione infinita ed energia allo stato puro”, così si è espressa Asia Bigolin riferendosi alla Sportfy Dance Academy.

Nella prima puntata di Amici, quella in cui è stata formata la classe, Maria De Filippi, parlando di lei, ha spiegato come dopo aver studiato per un breve periodo danza hip hop, è poi diventata una vera e propria autodidatta, imparando tutto dai video su Youtube.

Certamente un valore aggiunto che forse è stato decisivo anche nella scelta da parte di Raimondo Todaro di puntare su di lei. La ragazza, peraltro, ha incantato nella sua esibizione, danzando sulle note di “Mezz’ora di sole“, un brano di Blanco.