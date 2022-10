Ballando con le stelle 2022 nessun eliminato: polemiche e insulti VIDEO

Ieri sera nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022 nessun eliminato: protagonista le polemiche fino agli insulti della Zanicchi alla Lucarelli

La prima puntata di Ballando con le stelle 2022 è stata probabilmente quella più ricca di polemiche nella storia del programma. Non è ancora il momento di pensare a chi è stato eliminato in questa puntata di sabato 8 ottobre, nuovo regolamento alla mano, sono stati assegnati un bonus alla prima classifica e vincitrice della serata, Iva Zanicchi, e un malus agli ultimi Dario Cassini e Lucrezia Lando. E’ stata però proprio la coppia formata dall’Aquila di Ligonchio con Samuel Peron a rendere il grande inizio di Ballando con le stelle 2022 un teatro. Ma andiamo con ordine: la prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Rosanna Banfi e Simone Casula un’esibizione sicuramente da rivedere ma che ha collezionato voti davvero molto bassi. Molto votata sui social la performance di Paola Barale e Roly Maden. La showgirl anni 90 è stata definita piena di carisma dalla Lucarelli ma troppo algida per il resto della giuria. Iconico il momento di Lorenzo Biagiarelli, la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli si è infatti commossa a vedere la sua bachata con Anastasia Kuzmina.

Lo chef è stato apprezzato con un 7 anche da Carolyn Smith mentre il voto della Lucarelli al suo compagno è stata la sufficienza, 6. Ha stupito tutti Gabriel Garko con il suo valzer con Giada Lini, una fiaba moderna che all’interno dell’esibizione stessa ha visto l’attore de L’Onore e il Rispetto dare un bacio alla bionda ballerina, tra le più conosciute del programma. Flop invece per Giampiero Mughini che ha ricevuto addirittura 0 da Guillermo Mariotto, apprezzati al contrario i balli di Alessandro Egger e Tove Villfor, tanto quanto quello di Luisella Costamagna. Voti alti anche per Enrico Montesano in coppia con Alessandra Tripoli e per il duo Alex di Giorgio Moreno Porcu. Si arriva così alle polemiche che più hanno infiammato la prima puntata di Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle 2022 cosa è successo nella prima puntata

Se Dario Cassini e Lucrezia Lando sono stati impalpabili per la giuria, quello che è successo ieri tra la coppia Iva Zanicchi Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli farà scatenare il pubblico social ancora per un po’. L’Aquila di Ligonchio ha ballato sulle note di Finché non mi seppelliscono. Per la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli è stato buttato tutto in caciara dalla cantante per nascondere la performance non perfetta nei passi. Il ballerino diventato papà in queste ore dissente dicendo che invece i passi sono stati fatti correttamente e utilizzando al posto di Selvaggia “amore mio bello” che alla giurata non è andato giù, ritenuto troppo confidenziale è irrispettoso. Questa lite è stata solo l’antipasto. Al momento delle votazioni, la Lucarelli ha dato zero alla coppia Zanicchi Peron e Iva le ha dato della tr**a due volte come si evince da questo video, mandando tra l’altro a quel paese la giuria. A fine puntata Milly Carlucci si è dissociata e ha chiesto scusa, i social si spaccano. C’è chi su Twitter chiede la squalifica chi invece l’ha votata per evitarle lo spareggio.

La classifica tecnica della prima puntata di Ballando con le stelle 2022 ha ieri sera primo Gabriel Garko in coppia con Giada Lini, seconda Luisella Costamagna con Pasquale la Rocca e terzi Alessandro Hegger con Tobe Villfor. Le polemiche si infiammano quando vengono assegnati ì tesoretti che stravolgono la classifica della giuria: Alberto Matano premia Iva Zanicchi che balza prima, Rossella Erra da il suo tesoretto a Gianpero Mughini. La Lucarelli non ha ritenuto giusto che chi ha ballato male superi i più bravi, la giurata del popolo dice che invece gli zero sono ingiusti. Si salvano in ordine Si salvano in ordine, Biagiarelli, Flavi, Barale, Mughini, Montesano, Alex di Giorgio, Costamagno, Egger, Ema, Garko e Banfi. Rimangono per il primo spareggio di Ballando con le stelle le coppie Iva Peron e Dario Cassini Lucrezia L’ando. È leo è uno scherzo, ieri sera è stato assegnato da regolamento un bonus da dieci punti al vincitore della serata, Zanicchi, e un malus di meno dieci punti agli ultimi, Cassini Lando. Appuntamento dunque a sabato prossimo per il primo eliminato di Ballando 2022.