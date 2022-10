Biagio Antonacci fidanzata chi è Paola Cardinale madre di suo figlio

Biagio Antonacci fidanzata chi è Paola Cardinale, dolce metà del famosissimo cantante e madre di suo figlio

Si chiama Paola Cardinale la compagna di Biagio Antonacci, uno dei più grandi esponenti della musica italiana. Il cantautore e la sua fidanzata stanno insieme da parecchi anni, dal 2004, e Paola ha reso padre il cantante di Iris per la terza volta lo scorso anno. Il coronamento di un lungo amore e un nuovo arrivo in una famiglia molto allargata. Paola Cardinale ha 46 anni, è nata nel 1976 a Genova e ha ben 13 anni in meno rispetto a Biagio Antonacci, che invece nato il 9 novembre del 1963 ha 58 anni. Non si hanno moltissime notizie sul passato della donna, che ha sempre mantenuto alto il riserbo intorno a se stessa. Non sappiamo granché né sulla sua infanzia, né sui suoi studi, ma sappiamo che ha lavorato nel mondo della televisione e l’abbiamo vista proprio in questo ambito al fianco di Fulvio Collovati, uno degli eroi dell’indimenticabile Mondiale del 1982, che l’Italia ha vinto in Spagna. L’ex calciatore, dopo il ritiro, ha lavorato con sempre più frequenza in televisione e proprio insieme a Paola Cardinale ha condotto il programma sportivo Derby, in onda su Telenord.

Nel mondo del gossip, invece, la fidanzata di Biagio Antonacci è diventata nota per la sua relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati, che in carriera ha visto le maglie, tra le altre, di Torino e Bari, ritirandosi nel 1999. I due hanno avuto una figlia di nome Benedetta, poi la storia è terminata e, come detto, Paola è la fidanzata di Biagio dal 2004. La coppia ama vivere la propria relazione al riparo dalle indiscrezioni del gossip, mostrandosi poco e lasciando trapelare poche informazioni. Sappiamo però che nel dicembre 2021 Paola ha dato alla luce il suo secondo figlio, il terzo invece del famoso cantante di Convivendo.

Biagio Antonacci figli

È stato lo stesso cantante ad annunciare, su Instagram, la nascita del suo terzo figlio: Carlo. Il primo che ha avuto con Paola Cardinale, perché gli altri due, Paolo e Giovanni, sono frutto della precedente relazione con Marianna Morandi, figlia del celebre cantante Gianni. Con dei geni così nel loro dna, era impossibile che i due non si avvicinassero al mondo della musica. Paolo Antonacci, infatti, è diventato un famoso autore e produttore. Classe 1995, ha dunque 27 anni e ha firmato molti successi della musica del momento, tra cui la hit Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Giovanni Antonacci, invece, classe 2001 ha 21 anni e ha intrapreso la carriera da rapper e da conduttore radiofonico. Troppo presto, chiaramente, per Carlo che non ha nemmeno un anno e per ora si gode le attenzioni riservate al piccolo di casa. Chissà che pure per lui non ci sia un futuro nella musica.