Sandro Giacobbe moglie chi è Marina Peroni e cosa fa nella vita

Sandro Giacobbe chi è Marina Peroni 45 anni moglie del noto cantautore e sua complice anche in ambito lavorativo

Si chiama Marina Peroni la moglie di Sandro Giacobbe. 45 anni, Marina è una cantautrice proprio come Sandro e dal suo profilo Instagram possiamo apprendere che è laureata in discipline psicosociali. Marina ha una figlia di nome Erika, nata da una precedente relazione, ed è la seconda moglie di Giacobbe, che in precedenza era sposato con un’altra donna, con cui ha avuto due figli di nome Andrea e Alessandro. Tra i due c’è una sostanziosa differenza d’età: il cantante è infatti nato nel 1949 e ha, dunque, 72 anni e ne compirà 73 il prossimo 14 dicembre. Sua moglie è invece del 1976 e tra i due intercorrono ben 27 anni di differenza, una forbice che però non ha inciso affatto sul loro grande amore. Sulla cantante abbiamo molte poche notizie, sappiamo, da un’intervista fatta dallo stesso Sandro Giacobbe a C’è tempo per, che i due si sono conosciuti proprio tramite la musica e il loro legame, oltre che sentimentale, è anche professionale. Insieme Sandro e Marina hanno realizzato la canzone Ali per volare, e la donna ha composto in coppia con il marito Il nostro tempo, nuovo singolo di Giacobbe uscito lo scorso anno. Una vita insieme per i due, sia nel privato che nell’ambito lavorativo.

Sandro Giacobbe chi è

Sandro Giacobbe nasce a Genova il 14 dicembre 1949. Abbandona presto gli studi di ragioneria per dedicarsi alla musica, mettendo su un gruppo musicale con gli amici ed esibendosi in Liguria, Arriva così nel 1971 il primo contratto discografico e l’esordio ufficiale col brano Per tre minuti e poi… Il grande successo per Giacobbe arriva nel 1976, quando con la canzone Gli occhi di tua madre si piazza al terzo posto. Per tutti gli anni 70 e 80 Sandro Giacobbe rimane in voga con hit come Sarà la nostalgia e Note senza di te, poi con l’arrivo degli anni 2000 il cantante si presta anche alla televisione, prendendo a Premiata Teleditta 3 e curando la colonna sonora della sit-com brasiliana Amico Bet. All’attivo, Sandro Giacobbe ha ben 12 album in studio e ancora oggi prosegue nella sua incredibile carriera, che proprio quest’anno raggiunge i cinquanta anni. Un grande traguardo che il cantante ha celebrato insieme alla moglie, con cui come detto ha realizzato il brano Il nostro tempo, che ha raggiunto ben 100.000 visualizzazioni su YouTube ed è uscito anche in Spagna, Sud America e Canada. Un successo che ha fatto da preludio ai cinquanta anni di carriera, celebrati a dovere dunque per un cantante che ha scritto pagine davvero importanti della storia della musica italiana.