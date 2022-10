Ospiti Stasera tutto è possibile 10 ottobre

Tornano i The Jackal a Stasera tutto è possibile, in onda lunedì 10 ottobre. Chi sono tutti gli ospiti del programma comico di Stefano De Martino?

Nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile, noto e apprezzato programma comico condotto da Stefano De Martino, che ha trovato una propria dimensione in ambito televisivo. Sfida al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini nella serata di lunedì 10 ottobre.

È la terza puntata di questa stagione dello show, che ha in studio come al solito numerosi ospiti celebri, dal gruppo di attori comici fisso e inamovibile ad altri amatissimi volti della televisione, musica e del web. Come sempre accade, anche stavolta la puntata ha un filo conduttore che mira a unire in qualche modo tutti i giochi cui gli ospiti si sottopongono. Si tratta di FantaStep.

Ma chi sono gli ospiti fissi e comici cui abbiamo accennato? Il pubblico non potrebbe farne a meno e la Rai lo ha ben capito. Stefano De Martino è dunque affiancato, anche in questa terza puntata, da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, “vecchia” guardia comica partenopea, così come dall’imitatore Vincenzo De Lucia. Il viso di quest’ultimo non è mai chiaramente mostrato in puntata. È sempre nascosto da un bel po’ di trucco. Il trasformista sarà qualcun altro anche stavolta. Per la precisione propone due personaggi famosi: Mara Venier e Francesca Fagnani.

Due puntate di fila per Katia Follesa, che torna in studio affiancata da un altro comico, Fabrizio Biggio (nella scorsa puntata era stato Andrea Pucci). Guardando al mondo della musica, invece, Stefano De Martino ospiterà nel “proprio” studio partenopeo una napoletana d’adozione: Anna Tatangelo. Un gruppo decisamente variegato, considerando come si metta alla prova anche Stefano Pantano, ex schermidore e oggi conduttore radiofonico.

Per il pubblico più giovane la notizia più interessante è però decisamente la presenza di Ciro Priello e Fru. I due famosi volti dei The Jackal, gruppo comico web che vanta un’enorme esperienza televisiva ormai, dopo Sanremo e altre apparizioni. Svariati membri della combriccola napoletana hanno trovato spazio a Stasera tutto è possibile, facendosi apprezzare enormemente dal grande pubblico della TV.

Stasera tutto è possibile dove vedere

Divertimento assicurato a colpi di giochi, come al solito nel programma condotto da Stefano De Martino. Il gruppo di ospiti è molto vario e guidato da comici esperti. Tutti devono mettersi alla prova con gli svariati giochi lanciati dal presentatore. Non può mancare la Stanza inclinata, tra i responsabili del successo del format. Qui i concorrenti devono improvvisare uno sketch comico, sopportando però un’inclinazione del pavimento di 22,5 gradi.

Spazio inoltre a Segui il labiale, Serenata Step, Decollo immediato e molte altre sfide. Chiunque volesse vedere la terza puntata dell’edizione 2022 di Stasera tutto è possibile potrà farlo collegandosi su Rai 1 a partire dalle ore 21.20. Non basterà altro che sintonizzare la propria televisione. L’app RaiPlay rende però tutto anche digitale. È quindi possibile seguire lo show non solo via TV e Smart TV, ma anche smartphone, tablet, computer e console. In questo modo, approfittando dello streaming, si potrà recuperare la puntata in qualsiasi momento, interrompendo e riprendendo a piacimento.