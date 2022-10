GF VIP fuorionda Gegia offende Antonella alle spalle: parole pesanti VIDEO

Gegia offende Antonella Fiordelisi dopo la diretta del GF VIP del 10 ottobre. Parole molto pesanti, pronunciate alle spalle della concorrente.

Antonella Fiordelisi è stata scelta come preferita dal pubblico. Ha stracciato la concorrenza con più del 40% dei voti in suo favore. Questo l’ha resa immune e le ha dato la possibilità di decidere chi dovesse andare al televoto in via diretta. Dopo aver spiegato le ragioni per cui volesse salvare tutti gli altri, ha infine scelto Gegia. L’attrice e comica sarà così a rischio eliminazione nella puntata di giovedì 13 ottobre.

Fin da subito la donna ha preso molto male la scelta. La motivazione di Antonella è stata questa: “Ultimamente sta lavando i piatti e si sta impegnando tanto. Credo tu sia una persona insensibile”. La concorrente, prima in nomination del gruppo, ha subito fatto ampi gesti con le mani, come a voler dire che è stanca di questa storia sul suo conto.

Le offese sono però arrivate dopo, con Antonella ben distante. Il rapporto tra le due è pessimo e Gegia si sente una sorta di vittima in questa situazione, nonostante sia stata generata da se stessa con il comportamento avuto nei confronti di Marco Bellavia.

Al termine della puntata, in pieno fuorionda, si è sfogata con Carolina Marconi e Nikita. Prima si guarda intorno, così da essere certa che la diretta interessata non fosse nei paraggi, e poi sgancia la bomba: “Io non ho preso votazioni. Mi ci ha mandato (in nomination, ndr) direttamente la zoc****tta”.

Le altre due compagne di reality passano subito oltre, come se quel termine non fosse mai stato pronunciato. Proprio la Marconi si era battuta il petto contro gli atteggiamenti di alcune concorrenti in casa, ma in questo caso non tenta alcuna difesa o quantomeno non prova a far notare a Gegia d’aver nuovamente superato il limite.

Impossibile che di questa espressione non si parlerà nella puntata di giovedì. Il web è già inferocito e Gegia sembra proprio indirizzato verso l’eliminazione definitiva. I commenti sui social sono tutti negativi. Questa clip potrebbe segnare i suoi ultimi giorni nel reality.