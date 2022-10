Totti nuova casa a Vigna Clara dove si trova e quanto vale

Il divorzio tra Francesco Totti Ilary Blasi continua a far parlare e pare che l’ex capitano della Roma si sia già trasferito in una nuova casa a Vigna Clara a Roma Nord

Nuova vita e nuova casa per Francesco Totti, A 46 anni l’ex calciatore è pronto a vivere a pieno la storia d’amore con Noemi Bocchi alla luce del sole. A pochi giorni dalla prima udienza di divorzio, arriva la notizia non confermata di una nuova casa per voltare pagina. Il primo passo importante è avvenuto durante la sua ultima festa di compleanno, la prima senza Ilary Blasi al suo fianco, ma con Noemi Bocchi presente e ora pare tutto pronto per la nuova casa di Francesco Totti. Il luogo ideale scelto dal Pupone è in zona Vigna Clara a Roma Nord in un’abitazione che dovrebbe trovarsi all’ultimo piano di un ben noto comprensorio. Nell’ampia struttura di lusso sono presenti piscina e campi da tennis. Una scelta ben precisa per cambiare vita ed essere più vicino a Noemi Bocchi.

Un drastico taglio con il passato con Francesco Totti che si ritrova per la prima volta a Roma Nord, zona non frequentata da calciatori della Roma perché lontano da Trigoria dove si trova il centro sportivo dei giallorossi. La curiosità è che Totti si ritroverebbe in realtà come “vicini” non pochi calciatori della Lazio, ma c’è un’eccezione. Roma Nord è stata scelta da José Mourinho, allenatore della Roma, che si è trasferito ai Parioli a Villa Balestra dallo scorso anno. Tantissimi i VIP che hanno vissuto o vivono in zona, tra questi anche Fiorello, Paolo Bonolis, Amadeus, Ridley Scott e Mara Venier. La scelta della nuova casa a Vigna Clara arriva per stare più vicino a Noemi Bocchi che vive a quanto pare a cinque minuti da dove ora andrà a vivere il Pupone. In questo modo può starle accanto e consolidare il rapporto, per poi pensare a un trasferimento vero e proprio. Sarà lei, con ogni probabilità, a mettere piede a piazza Stefano Jacini, luogo dove si troverebbe la nuova casa di Francesco Totti. Non sono disponibili cifre, ovviamente. Considerando però il tipo di struttura, i servizi offerti e il fatto che si tratti di un attico, la spesa sostenuta dal “Pupone” dovrebbe superare i 2 milioni di euro. Secondo quanto riporta il The Roman Post, Francesco Totti sarebbe stato in zona circa 20 giorni fa per visionare l’appartamento che si trova precisamente all’ottavo piano e può contare su un grande terrazzo con vista su Roma.