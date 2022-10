Alina Moradei chi era la doppiatrice di Angela Lansbury: lo storico incontro

Alina Moradei chi era la doppiatrice di Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher ne La signora in giallo

È morta all’età di 96 anni la mitica attrice Angela Lansbury, volto indimenticabile di Jessica Fletcher nella serie televisiva La signora in giallo. La donna è venuta a mancare mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles e la sua scomparsa ha provocato un grande lutto nel mondo dello spettacolo e non solo. D’altronde, La signora in giallo è una delle serie più iconiche della storia del piccolo schermo, un prodotto capace di consacrare Angela Lansbury come l’attrice più pagata della televisione all’epoca. Le avventure di Jessica Fletcher sono andate in onda per ben dodici stagioni, dal 1984 al 1996, per proseguire, quindi, con quattro film per la televisione, trasmessi dal 1997 al 2003.

In Italia, La Signora in giallo ha esordito nel 1988 e da quel momento è diventato un appuntamento fisso per gli spettatori fino al 1997, con i quattro film arrivati tra il 1999 e il 2005. Ovviamente, dopo la trasmissione originaria la serie è andata in onda con un numero di repliche impossibile da calcolare, non perdendo mai la sua presa sugli spettatori. In Italia, la voce di Angela Lansbury è stata quella di Alina Moradei, entrata anche lei nella storia della televisione con questo ruolo. Nata a Chiavari l’8 marzo 1928, la voce di Jessica Fletcher esordisce a teatro e in radio, iniziando a dedicarsi al doppiaggio negli anni ’50. La sua notorietà arriva proprio dal doppiaggio de La signora in giallo, ma Alina in carriera ha prestato la sua voce a grandissime attrici come Maggie Smith, Joan Plowright, Gloria Stuart e Katherine Hepburn.

Una carriera pazzesca, che è valsa ad Alina Moradei anche il premio di Miglior voce femminile nella sezione televisiva nel 1988. Oltre al doppiaggio, la donna ha lavorato anche nella rosa televisiva e radiofonica soprattutto negli anni ’60, dedicandosi poi col passare del tempo alla sua attività principale. Alina Moradei ha terminato la sua carriera nel 2012 ed è morta quattro anni dopo, il 4 maggio 2016, all’età di 88 anni a causa di una brutta polmonite. Per ciò che concerne la sua sfera privata, la voce di Angela Lansbury era sposata con Lucio Rama, attore in voga negli anni ’60 e ’70 con cui Alina ha anche condiviso la sfera professionale oltre che quella personale.

Alina Moradei e l’incontro con Angela Lansbury

Uno dei momenti più memorabili della vita della doppiatrice è stato sicuramente l’incontro con Angela Lansbury, l’attrice a cui ha prestato innumerevoli volte la voce. Le due si sono ritrovate nel 1999, quando l’attrice britannica è stata invitata in Italia da Pippo Baudo e Milly Carlucci per ritirare il Telegatto vinto nella categoria miglior trasmissione cult. In quell’occasione, Angela Lansbury incontrò Alina Moradei: era una prassi consueta far incontrare le star internazionali e i doppiatori italiani ai Telegatti.

Le due si resero protagoniste di un simpatico sketch, con Alina che ha doppiato in tempo reale la Lansbury, la quale si è molto complimentata con la doppiatrice. Un momento sicuramente molto caro alla Moradei, una delle più grandi doppiatrici della televisione italiana, capace di performare al meglio nei panni di uno dei personaggi più iconici dell’intera tradizione mondiale.