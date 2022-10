Angela Lansbury figli: l’incubo droga

Il tunnel della droga per i figli di Angela Lansbury è stato un incubo reale per molti anni. La celebre attrice ha vissuto un dramma profondo.

Angela Lansbury ha rischiato di veder morire i suoi figli. La droga per Anthony e Deirdre ha rappresentato un’enorme tentazione nei loro anni giovanili, con la celebre attrice impegnata anima e corpo per riuscire a tirarli via da questo incubo.

Nel 2019 era stata proprio Angela Lansbury a parlarne, confermando come cocaina ed eroina fossero il grande male di suo figlio Anthony, mentre Deirdre, oltre a essere divenuta una tossicodipendente, era una seguace di Charles Manson. Conoscendo la storia di quel gruppo e la strage compiuta, è facile capire come la sua vicenda drammatica avrebbe potuto avere tutt’altro finale, sporco del sangue di poveri innocenti.

“Iniziarono con la cannabis e proseguirono con l’eroina. Sulle colline di Malibu c’erano dei gruppi dediti ad attività mortali. Mi fa male dirlo ma per un periodo Deirdre ha fatto parte del gruppo di Charles Manson. Era una di quei tanti giovanissimi che lo conoscevano e ne erano affascinati. Dovevamo fare qualcosa. Dissi a Peter (Peter Shaw, padre dei due) che dovevamo andare via. Ci trasferimmo tutti in una casa trovata in Irlanda, nella Contea di Cork. Era il luogo di nascita di mia madre e lì non sarebbero stati esposti a influenze negative”.

I ponti con Charles Manson sono stati interrotti dopo aver tagliato la carta di credito di Deirdre. I seguaci del folle assassino erano soliti prelevare i giovanissimi fuori scuola, andando a fare la spesa con i soldi dei loro genitori. Una fase molto delicata, che spinse Angela Lansbury a prendersi una pausa dal lavoro.

“Io e mio marito non avevamo idea di cosa stesse succedendo. Non avevamo esperienza in merito e non sapevamo cosa significasse trovare una pipa in un cassetto. Una volta capito, non sapevamo come aiutarli. Non c’erano esperti a quel tempo per guidarci e consigliarci. Tanti giovani di famiglie perbene andavano in overdose. Era un’epidemia. Avremmo perso uno dei due, sicuramente, se non li avessimo rimossi da quell’ambiente. Alla fine trovammo un dottore che prescriveva metadone, sostituto dell’eroina. Li aiutò in crisi d’astinenza. Fummo fortunati a intervenire per tempo”.

Anthony, dipendente da eroina e cocaina negli anni ’60, è riuscito a superare la sua tossicodipendenza nel 1971, divenendo in seguito un regista televisivo. Ha diretto 68 episodi de La signora in giallo. Deirdre ha in seguito sposato uno chef e i due hanno aperto un ristorante a Los Angeles. Angela Lansbury e suo marito hanno salvato la loro famiglia e, comprendendo anche il terzo figlio, David, alla sua morte aveva tre nipoti e cinque bisnipoti.