Angela Lansbury patrimonio: quanto ha guadagnato in carriera la signora in giallo

Qual era il patrimonio di Angela Lansbury? La signora in giallo è morta all’età di 96 anni, dopo una carriera di oltre 70 anni.

Nota in tutto il mondo per La signora in giallo, ovvero Murder, She Wrote, serie TV in onda dal 1984 al 1996 che propone una sorta di odierna Miss Marple. È il ruolo di Jessica Fletcher ad averle donato fama internazionale ed è in fondo per questo amatissimo personaggio che anche in Italia la si piange.

A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia. In un comunicato ha scritto semplicemente come sia morta mentre dormiva. È andata via serenamente nella sua casa di Los Angeles all’1.30 del mattino. Più di 70 anni di carriera, divisi tra teatro, cinema e televisione. Ha recitato sul grande schermo con Ingrid Bergman, Liz Taylor, Frank Sinatra e molti altri. Ha collezionato ben 6 Golden Globe e vinto un Oscar alla carriera nel 2014. L’amatissima Jessica Fletcher, oltre a donarle un posto nel cuore di tantissimi fan in tutto il mondo, le è valsa ben 12 candidature agli Emmy, mai vinti. Ha invece collezionato cinque Tony Award, più uno alla carriera, per il suo straordinario percorso teatrale.

Angela Lasbury patrimonio

Più di 70 anni di carriera, divisa tra teatro, televisione e cinema, hanno fatto dell’amata interprete di Jessica Fletcher una star dall’enorme patrimonio economico. Quanto ha guadagnato in carriera Angela Lansbury?

Sappiamo che La signora in giallo è andata in onda per ben 12 stagioni. Nel 1984, anno di lancio dello show, l’attrice aveva firmato un contratto per 300mila dollari a episodio. Ciò vuol dire che le prime 22 puntate, giunge in Italia quattro anni dopo la messa in onda negli USA, le sono valse 6.6 milioni di dollari. È facile pensare come l’accordo sia stato rivisto col tempo, arrivando a fruttarle più di 100 milioni al termine del lungo percorso televisivo.

Alla sua morte, il patrimonio di Angela Lansbury è valutato intorno ai 70 milioni di dollari. Nel corso della sua vita ha accumulato, inoltre, svariate proprietà di pregio, che oggi sono lasciate in eredità ai tre figli, Anthony, Diedre e David (che le hanno donato tre nipoti e 5 bisnipoti). Stando alle ultime indiscrezioni, però, anche suo fratello Edgar sarebbe nominato nel ricco testamento.

Aveva acquistato un appartamento a New York nella parte sud di Central Park, dal valore di 2 milioni di dollari. Possedeva, inoltre, una casa a Brentwood, in California, così come una fattoria a Country Cork, sulla splendida costa d’Irlanda.