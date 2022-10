Gianluca Vacchi dove abita e quanto vale la casa dove vive

Gianluca Vacchi dove vive il ricchissimo influencer e quanto vale la sua casa da sogno

Gianluca Vacchi è senza ombra di dubbio uno degli influencer più ricchi e noti nel mondo. Il suo successo è stato costruito sapientemente, grazie all’eredità di famiglia, ma soprattutto con le doti imprenditoriali che ha saputo mettere a frutto. La visibilità per Vacchi è arrivata sui social, specialmente grazie ai video dei balletti o a clip ironiche che hanno calamitato l’attenzione del grande pubblico. Contemporaneamente, Vacchi ha saputo muoversi in campo imprenditoriale, sfruttando anche la ricchezza di famiglia, derivante dalla società IMA, leader mondiale nel settore della plastica.

Così, Gianluca Vacchi è diventato il grande simbolo della vita lussuosa, senza limiti. Sui social ama mostrare la vita da sogno che conduce, in giro per il mondo a bordo di lussuosissimi yacht, ospite di mega ville che sembrano uscite dai film. Gianluca Vacchi ha giocato molto con questo aspetto estetico della sua vita, ha esaltato il lusso in cui vive e si è sempre mostrato estremamente a suo agio nel farlo. D’altronde, sin da piccolo è cresciuto nella ricchezza ed è un mondo che conosce bene e manipola alla perfezione. Molto del suo successo, dunque, viene anche da questa capacità di mostrare cosa vuol dire vivere una vita da sogno: a tal proposito, andiamo a scoprire dove vive e quanto vale la sua casa.

Dove vive Gianluca Vacchi

L’influencer è originario di Bologna e proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna ha stabilito la propria abitazione da sogno. Si tratta di una villa sconfinata, attrezzata di piscina e di giardini enormi. La casa si trova sui colli bolognesi, nello specifico a Castenaso, a circa 15 minuti di distanza da Bologna, e Vacchi l’ha presentata col nome L’Eremita, a sottolineare il suo carattere esclusivo e solitario, come se nessun altro potesse possederla. Effettivamente è difficile vedere una casa del genere, che contiene tantissime stanze, tra cui una palestra, una zona benessere, un campo da calcio e uno da tennis e moltissime opere d’arte. Ma quanto vale una casa del genere? Fare una stima è molto difficile, perché oltre all’immobile e alla superficie esterna ci sono da considerare tutti gli arredamenti e arriviamo facilmente a cifre che contano milioni e milioni di euro.

Oltre alla mega villa bolognese, Vacchi possiede un attico a Miami, un’abitazione extra lusso con un panorama mozzafiato sulla città. La casa è talmente grande che al suo interno Vacchi si è mostrato mentre gira in monopattino. Anche qui ci sono la palestra, la zona benessere e tantissime opere d’arte per una stima, anche in questo caso, praticamente inquantificabile. Infine, l’ultima dimora del ricchissimo influencer si trova nell’immancabile Costa Smeralda, meta scelta soprattutto nei mesi caldi. Ovviamente c’è una piscina enorme e anche questa casa gode di una vista pazzesca. Questa abitazione, tra l’altro, è anche affittabile per 270.000 euro al mese, tranne probabilmente che nei mesi estivi quando Vacchi la raggiunge per godersi le sue vacanze chic.