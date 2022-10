Marco Mazzoli patrimonio: quanto guadagna il conduttore radio

Marco Mazzoli patrimonio quanto guadagna il conduttore radiofonico voce simbolo del programma di successo Lo Zoo di 105

Marco Mazzoli è sicuramente uno dei conduttori radiofonici più amati del momento, voce di un programma molto seguito e in voga come Lo Zoo di 105, capace di attirare l’attenzione di oltre un milione di radioascoltatori su Radio 105. Nato a Milano il 20 ottobre 1972, Marco è cresciuto a Los Angeles, seguendo il padre Claudio che ha lavorato come direttore artistico per la Walt Disney. Tornato in Italia, Mazzoli inizia la sua carriera radiofonica in alcune emittenti lombarde, passando poi nel 1993 a RTL 102.5, quindi a Radio Capital e a Station One, fino all’approdo nel 1998 a Radio 105, dove diventerà uno degli intrattenitori radiofonici più in voga.

Qui, infatti, da vita a Lo Zoo di 105, il programma che ha consacrato Marco Mazzoli. Col suo progetto, il conduttore è anche sbarcato in televisione, portando lo show su Comedy Central e su MTV. Mazzoli è stato protagonista anche di altri programmi sul piccolo schermo e ha anche esordito al cinema, recitando nel 2016 in On Air – Storia di un successo e poi in The Tracker e in Ritorno al presente quest’anno.

Marco Mazzoli: patrimonio

La carriera del conduttore radiofonico è stata molto ricca e piena di successi. Il suo programma è diventato in breve tempo uno dei più amati dagli ascoltatori di tutta Italia e ovviamente ha portato ingenti guadagni all’italo-statunitense, anche se è ovviamente molto difficile stimare con esattezza le cifre guadagnate. Il programma è molto popolare e seguito, ma le entrate di Mazzoli si articolano in diverse voci, anche differenti dall’attività radiofonica. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il patrimonio di Marco Mazzoli dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro: una cifra messa in piedi, sicuramente, grazie alla grande scommessa vinta che è lo Zoo di 105, ma anche a tutte le altre attività del conduttore, dalle esperienze in televisione alle opere radiofoniche pubblicate.

Vicende di denaro hanno portato Marco Mazzoli al centro nel dibattito pubblico nel 2016, quando il conduttore radiofonico e il suo collega Gilberto Penza sono stati condannati a pagare una multa di 31.000 euro, di cui 16.000 di multa e 15.000 di risarcimento alla persona offesa, a causa di alcune battute fatte su Rossella Brescia durante lo Zoo di 105. Per il resto, non ci sono mai state grandi notizie sulle entrate e le uscite di Marco Mazzoli, che è sicuramente però uno dei personaggi di spicco del palinsesto radiofonico.