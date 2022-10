Valentina Ferragni e Luca Vezil perché si sono lasciati

E’ ufficiale: Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. A confermarlo gli ex fidanzati su Instagram

Inutile nasconderlo, conoscere il motivo del perché Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati è la curiosità del momento una volta appresa l’ufficialità della loro rottura. Sibillini sono stati entrambi sui loro rispettivi profili Instagram da oltre un milione di followers. La sorella di Chiara Ferragni e l’ex fidanzato hanno postato nelle loro Stories il classico comunicato congiunto che non dice niente chiedendo rispetto per questa decisione tanto sofferta, ricordando che sono cresciuti insieme e che ora prendono strade separate. Quando monetizzi sponsorizzando la tua vita sui social, non ci si può offendere se poi la curiosità dei follower arriva a voler sapere perché una coppia così virale che ha sempre rivelato nei minimi dettagli ogni cosa facesse si sia detto addio. Il rispetto però è la prima cosa anche se sono numerose le voci non ufficiali sui motivi che hanno portato a lasciarsi di chi sperava fossero i nuovi Ferragnez.

In realtà era già da mesi che si vociferava della rottura tra Valentina Ferragni, 29 anni, e Luca Vezil, 31 anni, proprio perché rispetto a come ci avevano abituati le loro foto e storie su Instagram di coppia erano sempre più ridotte al lumicino. Ci aveva pensato però lo stesso ex fidanzato della sorella di Chiara spiegando che era assorbito da un nuovo progetto a Gran Canaria di cui non poteva ancora svelare il contenuto ma che lo teneva lontano solo fisicamente dal suo grande amore. L’ultimo scatto di coppia risale infatti al 30 luglio quando Valentina aveva fatto gli auguri di buon compleanno a quello che all’epoca era il suo Luca. Nonostante la smentita, le voci di una separazione tra i due hanno continuano ad infiammare il gossip e la conferma si è avuta oggi. Pare non ci sia nessuna terza persona che si sia inserita in questa storia d’amore e nessuna terza persona.

Si vocifera che tra i motivi del perché Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati ci sono proprio la distanza in un momento particolare e la crescita personale di entrambi che hanno portato i due influencer a vivere separatamente le loro vite. Di fatti i due si sono conosciuti a Mykonos e rivisti a Milano si sono fidanzati quando avevano 20 anni e sono stati insieme per 9 quindi erano davvero due ragazzini quando hanno intrapreso la loro storia d’amore. Valentina Ferragni oggi è una delle più affermate influencer del panorama italiano tra le più richieste per sponsorizzazioni e sfilate mentre Luca Vezil è pronto finalmente a rivelare qual è il suo progetto di lavoro alle Canarie. Secondo alcune indiscrezioni sembra essere un programma televisivo per Paramount + Italia, una sorta di Uomini e Donne che però ha anche un premio finale molto oneroso per la coppia vincitrice.