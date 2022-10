Anticipazioni Gf Vip 13 ottobre marito Giale show, Antonino si dichiara

Anticipazioni GF Vip 13 ottobre tutto ciò che vedremo nella nuova puntata del reality show di Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova puntata giovedì 13 ottobre e come al solito saranno molti i temi in ballo. Lo show di Alfonso Signorini ha dovuto passare delle fasi turbolente sin dal suo inizio, dal caso Bellavia all’addio di Sara Manfuso e ora sta provando a ritrovare un po’ di tranquillità, riprendendo il proprio cammino lontano dalle polemiche. Ovviamente, ciò non vuol dire che mancheranno le emozioni e i dibattiti, anche per la puntata di stasera saranno infatti diversi i punti da toccare. A partire dalla situazione legata al marito di Giaele, Bradford Beck, che dopo essere stato paparazzato mentre bacia un’altra ragazza potrebbe parlare e spiegare loro situazione. Giaele ha infatti spiegato che col marito, un ingegnere americano di 20 anni più grande, intrattiene un matrimonio aperto, in cui i tradimenti possono capitare e non vengono puniti. Alle parole della gieffina hanno fatto seguito le immagini del marito intento a baciare un’altra, la prova di quanto il loro matrimonio sia vero.

Vediamo, dunque, se vedremo l’uomo intervenire durante la puntata di stasera 13 ottobre, che tra l’altro cade nel giorno del compleanno di Giaele, che proprio oggi compie 24 anni. Per questa occasione, la ragazza si attende una sorpresa e magari anche qualche sviluppo nel flirt con Antonino. Giaele ha ammesso che ci avrebbe provato con l’hair stylist se non fosse stata sposata e chissà che ora che è uscita fuori la rivelazione del suo matrimonio aperto non possa dare seguito alle sue intenzioni.

Dal canto suo, invece, Antonino Spinalbanese dovrebbe essere chiamato a divere la verità. Giaele gli piace o no? La risposta è attesa con frenesia dai fan, curiosi di capire se può nascere un flirt nella casa o se invece la situazione non ha futuro. A nostro avviso, Antonino potrebbe rispondere di no, negando anche l’interesse per Ginevra, per cui prima ha usato parole al miele, salvo poi rivelare che non avrebbe mai potuto funzionare tra loro. Insomma, Antonino è chiamato a fare chiarezza e le sue risposte potrebbe generare parecchio dibattito nella casa, con gli inquilini pronti a dire la loro e a soffiare sul fuoco delle possibili ship, con Charile che spinge per Giaele, mentre Luca per Ginevra. L’ex di Belen è al centro del gossip nella casa, vedremo come si muoverà a riguardo.

Anticipazioni GF Vip nuovi ingressi stasera

Abbiamo sottolineato come le prime battute di questa edizione del GF Vip siano state molto turbolente. L’addio di Marco Bellavia, poi la squalifica di Ginevra Lamborghini e quindi la partenza anche di Sara Manfuso. Il programma ha perso più protagonisti di quanto preventivato e stasera in molti si aspettano che vengano rimpolpate le proprie fila. Tuttavia, siamo costretti ancora ad aspettare, perché fisicamente stasera nella puntata del 13 ottobre non dovrebbe entrare fisicamente nessuno nella casa, ma potrebbero essere annunciati 4 nuovi concorrenti.

A tal proposito, è già partito il toto nomi. I 4 concorrenti che entreranno nella casa sono in regime di quarantena, in attesa di poter entrare. In merito alle identità dei prossimi concorrenti vige il riserbo assoluto, ma secondo le indiscrezioni alcuni candidati potrebbero essere Guendalina Tavassi, impegnata nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi e nella casa già nell’undicesima edizione del GF, l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, la contessa Patrizia De Blanck, nella casa nel 2020, il conduttore televisivo Umberto Smaila e l’ex protagonista della fiction Il mondo di Patty Brenda Asnicar, che interpretava il ruolo di Antonella.

Aspettando i nuovi ingressi, il mirino sarà puntato su alcuni vecchi concorrenti che finora si sono messi meno in evidenza. Sorprese, dunque, potrebbero arrivare per Daniele, Nikita e Alberto, di cui si parla molto poco. Stasera 13 ottobre, dunque, Daniele potrebbe essere messo al centro dell’attenzione così da smuoverlo dall’anonimato che ha contrassegnato queste sue prime settimane nella casa, ma spazio anche agli scontri tra Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, tra cui sono scattate scintille molto accese a causa dell’uso di un accendino di riserva, e tra Carolina Marconi e Charlie Gnocchi, attaccato anche da Antonino Spinalbanese. Si parlerà inoltre anche della situazione sentimentale di Nikita, intorno a cui aleggia il mistero visto che si è sparsa la voce che abbia mentito riguardo al suo status di single per entrare nella casa e quindi si cercherà di capire qualcosa di più certo in merito.

Anticipazioni GF Vip chi è in nomination oggi

Spazio infine, ovviamente, per il televoto e le nomination. Nella puntata di lunedì scorso sono finiti in nomination Attilio, Charlie, Gegia, Giaele e Nikita e questa sera si scoprirà chi tra questi dovrà abbandonare la casa del GF Vip. Come al solito, possiamo farci un’idea dell’esito del televoto guardano i sondaggi, che al momento vedono Nikita come la preferita del pubblico, quindi al sicuro dall’eliminazione. Dietro a lei si piazzano Attilio e Gegia, a parecchia distanza perché la modella ha raccolto quasi il 50% delle preferenze dai sondaggi, mentre i due inseguitori si fermano intorno al 15%. Leggermente più indietro si piazza Giaele, mentre in fonda alle preferenze del pubblico c’è Charlie, che ha raccolto appena il 6% di preferenze.

Potrebbe essere il fratello di Gene Gnocchi, dunque, a dover abbandonare la casa stasera 13 ottobre, ma bisognerà vedere se il televoto confermerà le previsioni o le ribalterà. Queste, dunque, le anticipazioni del GF Vip di stasera, in vista di una puntata come al solito ricca di emozioni e di momenti imperdibili.