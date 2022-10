Anticipazioni Uomini e Donne Armando e Cristina come va a finire

Anticipazioni Uomini e Donne come va a finire la conoscenza tra il cavaliere Armando e la dama Cristina nel parterre di Canale 5

Tra i protagonisti del parterre di Uomini e Donne troviamo, per ciò che riguarda il trono over, Armando e Cristina. Il primo è uno dei volti noti del programma, da tempo ormai cavaliere nello studio di Maria De Filippi e da qualche settimana ha intrapreso la conoscenza di Cristina, dama di 42 anni che vive a Roma. Sin dall’inizio, la loro frequentazione è stata travagliata, anche a causa del triangolo che si è creato con un altro protagonista noto di Uomini e Donne come Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, infatti, in privato ha chiesto il numero della dama e i due cavalieri sono arrivati allo scontro.

Le scintille sono scoppiate, però, anche tra Armando e Cristina. La donna, al momento del suo ingresso nel programma, si era promessa di non lasciare a nessuno il suo numero di telefono, ma dopo vari tentativi ha ceduto alle pressioni di Armando e le ha lasciato il suo numero. Tra i due ci sono stati parecchi tiri e molla sin da subito, con la situazione che non si evolveva fino a quel momento dello scambio dei numeri che poteva essere davvero importante. Sembrava un notevole passo avanti, l’inizio di un qualcosa di più concreto, ma la realtà si è dimostrata molto diversa. Tra i due, infatti, continuano ad esserci discussioni e, secondo Armando, i tempi per una conoscenza sono diventati sempre più lunghi a causa degli impegni lavorativi di Cristina. Lo stesso cavaliere ha però confessato la sua voglia di vedersi con la donna, un interesse che non lascia indifferente la donna. Nonostante le intromissioni di Riccardo e le discussioni, la coppia non chiude la porta ad una conoscenza.

Stando alle anticipazioni, Cristina e Armando inizieranno a vedersi e a frequentarsi anche se non mancheranno le discussioni, come ci hanno abituato in questi giorni. La certezza è che non ci sarà però Riccardo come causa scatenante dei litigi, infatti l’ex di Ida Platano sembra comunque essersi tirato fuori, anche perché diviso tra Federica e la stessa parrucchiera. Non solo, Riccardo è stato anche a cena con Roberta di Padua con un bacio che però non ha fatto scattare il ritorno di fiamma. Infatti dopo una solo uscita, i due hanno deciso di chiudere la frequentazione. Intanto Armando Incarnato in queste ore posta storie su Instagram mentre si trova in Calabria come spesso accade ma ovviamente come da accordi non lascia trapelare nulla di eventuali uscite con Cristina nel rispetto della trasmissione.