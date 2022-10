Matteo De Stefani chi è il padre di Aurora figlia di Cristina Quaranta

Matteo De Stefani è il padre di Aurora, 20 anni, figlia di Cristina Quaranta ed ex marito della nota showgirl oggi al Grande Fratello VIP 7

Matteo De Stefani, come è noto, è l’ex marito di Cristina Quaranta. Il matrimonio è stato celebrato nel 2000 ed è finito dopo 13 anni. Frutto della loro storia d’amore è stata Aurora Alice, oggi splendida ventenne. E’ sempre stata molto riservata l’ex ragazza di Non è la Rai sulla sua vita privata tanto quanto gli uomini che le sono stati accanto. A riprova sono le poche notizie che sappiamo sul conto del padre di sua figlia. Matteo De Stefani di lavoro fa l’imprenditore, ha un profilo Instagram che poco lascia trapelare sul suo conto e che oggi è legato sentimentalmente ad un’altra donna: Guia Invernizzi Cuminetti. Sappiamo che l’uomo è molto legato alla sua famiglia e in particolare a sua sorella Isabella e a suo padre scomparso da poco per cui anche l’ex moglie Cristina Quaranta ha speso belle parole.

Particolarmente emozionante anche il rapporto che lega Aurora De Stefani e suo padre, non a caso nel giorno del compleanno della figlia di Cristina Quaranta il suo papà le ha dedicato un bellissimo post di auguri. Anche la ragazza è molto riservata e condivide pochissimo sui suoi profili social. È noto oggi che Cristina Quaranta non è più insieme al suo compagno Alberto Longo, rivedendo infatti la presentazione della ex velina di Striscia La Notizia prima del suo ingresso in Casa si può avere un aggiornamento chiaro sul suo stato sentimentale. Cristina Quaranta è infatti single ed è entrata al Gf Vip dopo la rottura con il compagno dopo tre anni di fidanzamento. La sua più grande ambizione era quella di avere una famiglia, avere un marito e un figlio. Diventare mamma di Aurora è stato il suo più grande sogno realizzato e per questo si è allontanata dalla tv. Dopo il divorzio però ha dovuto rialzarsi ed è tornata a lavorare diventando cameriera in un ristorante.