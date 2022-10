Bradford Beck chi è marito di Giaele e che lavoro fa

Bradford Beck chi è il ricco marito della concorrente del GF Vip 7 Giaele De Donà e che lavoro fa

Bradford Beck è il marito di Giaele De Donà concorrente del GF VIP 7. Tra i temi principali di questa edizione c’è proprio lui, il misterioso imprenditore americano. Tutto è nato da alcune considerazioni dell’influencer che nella casa ha parlato del suo matrimonio e di come sia una relazione aperta, in cui i due coniugi portano avanti le loro vite, frequentandosi solo per metà anno, e in cui c’è spazio per scappatelle e tradimenti. Un matrimonio alquanto insolito, definito come amore libero di “belliana” memoria. Non abbiamo parlato di “misterioso imprenditore” a caso. Intorno alla figura di Bradford Beck aleggiano molti dubbi, come spesso capita per figure di questo tipo, il marito di Giaele tiene alto il riserbo intorno alla sua sfera privata e sono disponibili davvero pochi dettagli su di lui.

Bradford Beck ex moglie e le foto paparazzate

Sappiamo, però, l’età dell’uomo, che stando a quanto raccontato dalla gieffina ha 45 anni, è nato nel 1977 e ha più di venti anni in più rispetto a Giaele, che invece di anni ne ha 23. Per il resto, sappiamo che Bradford Beck ha conseguito una laurea in ingegneria aerospaziale e vive e lavora nello stato della California. L’uomo è CEO della United Aeronautical, una società fondata negli anni 50 che si occupa di rifornire le forze armate degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda il reparto dell’aeronautica. La società, oltre ad operare a livello nazionale, collabora anche con molti paesi esteri tra cui l’Italia.

Bradford Beck è quindi a capo di una potentissima società e ciò gli ha garantito un patrimonio davvero ingente. Ricchissimo e misterioso, si dice che Beck non abbia gradito la partecipazione di sua moglie al GF Vip. È una persona che non ama i riflettori e quindi, comprensibilmente, quest’avventura di Giaele non gli è molto congeniale. Come prevedibile, infatti, la coppia sta diventando molto chiacchierata sulle pagine di gossip, soprattutto dopo le rivelazioni sulla natura del loro matrimonio. A proposito della sfera sentimentale, il marito di Giaele era sposato prima con la modella brasiliana Hethielly Godoy, la quale ha raccontato che il matrimonio con Beck è terminato proprio per la scoperta del tradimento con Giaele.

Una vita sentimentale molto tumultuosa per Beck, uomo del mistero su cui gli spettatori vogliono sapere di più. In tal senso, vedremo se Giaele continuerà a parlare di lui e se vedremo lo stesso imprenditore intervenire per fare luce sul suo rapporto con la moglie e sulla natura del loro rapporto, che secondo molti nasconde delle ombre che nelle prossime settimane usciranno fuori. In particolare l’ex protagonista di Ti spedisco in convento è al centro del gossip perché sono state pubblicate alcune foto che hanno colto Bradford Beck in compagnia di una misteriosa donna, che poi si è svelata essere Rossella Di Pierro, giornalista e modella originaria di Varese. Tra i due ci sono state tenerezze e baci, una prova della veridicità di quanto raccontato da Giaele. Questi scatti e le parole della gieffina hanno, ovviamente, attirato l’attenzione degli spettatori, desiderosi di scoprire tutto sia su Bradford Beck che sul matrimonio con Giaele De Donà.