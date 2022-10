Uomini e Donne Trono Over chi è Roberto Bonanni: campione del mondo

Chi è Roberto Bonanni. il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne? Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua fortunata carriera sportiva da campione del mondo.

C’è un nuovo cavaliere sul trono di Uomini e donne, ed è di sicuro un uomo da tenere bene d’occhio: stiamo parlando di Roberto Bonanni, presentato oggi, giovedì 13 ottobre, da Maria De Filippi nel suo show pomeridiano su Canale 5. Non una figura famosissima, ma che di sicuro ha molto da raccontare, data la sua lunga e proficua esperienza sportiva, prima come nuotatore e poi come allenatore nella stessa disciplina. Scopriamo qualcosa di più su questa new entry nel parterre di Uomini e donne, alla corte di Gemma Galgani.

Chi è Roberto Bonanni campione del mondo sul trono over di Uomini e Donne

Roberto Bonanni è un allenatore di nuoto, come ha raccontato lui stesso a Tina Cipollari, che lo ha interrogato su cosa facesse nella vita. “Sono stato campione del mondo per due anni e ho coordinato, fino all’anno scorso, il settore degli sport acquatici delle Fiamme Oro della Polizia di Stato conquistando per la prima volta nella storia delle Fiamme Oro la medaglia d’oro alle Olimpiadi“.

Proprio così: un campione del mondo. Il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha conquistato il titolo iridato nel 1981 e nel 1983, ed è stato tre volte campione europeo (1984, 1986,1988), sempre nel nuoto paralimpico.

Assieme a suo figlio Francesco, Roberto Bonanni ha creato il gruppo paralimpico di nuoto che allena Manuel Bortuzzo, celebre nuotatore paralimpico italiano e oggi vero e proprio personaggio televisivo (è stato concorrente al Grande Fratello VIP 6). “L’amore della mia vita è mio figlio e anche lui è stato campione. Io ancora mi occupo di un settore creato nel 2016 ovvero il settore paralimpico e con noi ci sono tutti quei campioni che avete visto vincere medaglie d’oro” ha spiegato il nuovo cavaliere di Uomini e Donne.

Sotto la sua gestione, iniziata nel 2008, il settore degli sport acquatici delle Fiamme Oro è andato sviluppandosi molto, in un crescendo di successi nazionali ed internazionali in tutti i settori. “Nel 2011 abbiamo aperto il Nuoto Sincronizzato. Il risultato positivo è sotto gli occhi di tutti e quest’anno l’Italia ha riportato dopo dodici anni la squadra alla qualifica olimpica, conquistando a Rio de Janeiro il quinto posto” spiegava Bonanni nel 2017.

Il percorso di Roberto Bonanni a Uomini e Donne

Dal primo momento in cui il nuovo cavaliere Roberto Bonanni è entrato in studio ha subito incuriosito i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari riguardo la sua vita privata. Il motivo è presto detto: è interessato a Paola, dama che la bionda storica opinionista non vede di buon occhio per dei piccoli scontri che ha avuto con lei di recente. La new entry del parterre del Trono Over non si è lasciato intimidire e ha iniziato così il suo percorso come cavaliere di Paola che ha speso per lui delle parole di grande elogio in studio, basti citare la puntata di Uomini e Donne di giovedì 12 ottobre dove con una vera e propria arringa la dama ha difeso strenuamente l’uomo che stava conoscendo svelando al pubblico che nel dating show di Maria De Filippi c’era un vero e proprio eroe moderno.

Ma nel percorso di Roberto Bonanni nel programma c’è un colpo di scena che lascerà l’amaro in bocca a Paola. Il cavaliere inizierà a frequentare con assiduità Gemma Galgani confermando quella simpatia che aveva palesato proprio durante la conoscenza di Paola. Infatti l’ex nuotatore ha ballato per due volte con Gemma dimostrando di essere interessato alla storica dama.