Grande Fratello VIP 13 ottobre chi è stato eliminato dalla casa più spiata d’Italia e chi invece è finito in nomination

Il Grande Fratello Vip è tornato con una nuova puntata giovedì 13 ottobre. Tantissimi i temi di cui si è discusso: dalla situazione di Pamela Prati e Mark Caltagirone, con un confronto con gli altri inquilini che hanno espresso il loro parere sulla sincerità della showgirl. Spazio poi a Luca, che ha raccontato dettagli molto toccanti della sua adolescenza. Dopo il racconto molto intenso, il gieffino ha potuto anche incontrare sua madre, regalando un momento molto emozionante a tutti gli spettatori. La puntata è andata avanti con moltissimi temi, dagli intrecci amorosi di Antonino Spinalbanese alle liti di Charlie, fino al passato di Cristina e al misterioso turco di Gegia. Ovviamente, spazio anche al televoto, con i cinque vipponi in nomination sulla graticola.

A rischio eliminazione erano Gegia, Charlie, Attilio, Giaele e Nikita: scopriamo chi è stato eliminato nella puntata del 13 ottobre e chi invece è finito in nomination e rischia di abbandonare il programma nella prossima puntata.

Grande Fratello Vip 13 ottobre: chi è stato eliminato

Il primo concorrente che viene salvato è Charlie, poi Alfonso Signorini annuncia che anche Nikita è al riparo dall’eliminazione. La trasmissione va avanti per un po’ con momenti intensi dedicati a Cristina e Antonino, poi Signorini torna con la busta e comunica che il terzo salvato è Attilio. Al testa a testa finale rimangono Gegia e Giaele e Alfonso Signorini comunica che l’eliminato della puntata del 13 ottobre è Gegia. La gieffina commenta “vado subito in Messico” riferendosi alla collocazione del suo misterioso amante Mehmet e dopo aver salutato tutti gli inquilini lascia la casa.

La preferita del pubblico in questo televoto è stata Nikita, che ha stravinto il confronto con il 48% delle preferenze. Dietro a lei, il vuoto, con gli altri gieffini molto vicini tra loro. 16% per Giaele, 15% per Attilio e 12% per Charlie, che ha saputo ribaltare i sondaggi della vigilia che lo davano per sfavorito. Fuori, quindi, Gegia, che ha raccolto appena il 9% delle preferenze.

Grande Fratello Vip 13 ottobre: chi è in nomination

La comica arriva così in studio e svela il contenuto del biglietto di ritorno, che certifica l’ufficialità della sua eliminazione. Dopo l’eliminazione di Gegia, quindi, la puntata va avanti e in attesa delle nomination Alfonso Signorini comunica in cinque immuni della puntata: Wilma, Patrizia, Elenoire, Carolina e Daniele. Poi Orietta conferisce l’immunità ad Alberto apprezzandone l’eleganza, mentre Sonia sceglie Charlie per il motivo opposto, perché mette pepe nella casa. Si passa, dunque, alle nomination e dopo i voti degli inquilini e i concorrenti che finiscono al televoto sono: Antonino, Giaele e Nikita.

Il pubblico dovrà votare, dunque, il concorrente da salvare. Chi otterrà più voti nella prossima puntata prevista per lunedì 17 ottobre sarà salvo dall’eliminazione e avrà nelle mani il destino degli altri due vipponi in nomination.