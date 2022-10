Chi è stato eliminato Bake Off 14 ottobre

Com’è terminata la settima puntata di Bake Off Italia stupisce. Spoiler su chi è stato eliminato venerdì 14 ottobre ed è uscito dal programma

Uno tra Gianbattista, Davide e Paola è l’eliminato della settima puntata di Bake Off Italia 2022 in onda su Real Time dalle ore 21.20 di venerdì 14 ottobre. Analizziamo nel dettaglio cosa è successo ieri sera al cooking show. Tre le prove previste in questo appuntamento dell’apprezzato programma condotto da Benedetta Parodi. I concorrenti ancora in gara si sono sottoposti, come sempre, al giudizio di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Il primo test è stato creativo, dando la chance ai partecipanti di mettere in evidenza la propria fantasia in cucina. Segue quella che è probabilmente la più temuta, ovvero la prova tecnica. In questa fase del programma culinario ogni minimo dettaglio può fare la differenza. Così come accade per Masterchef, infine, spazio alla prova a sorpresa, fondamentale per capire chi è davvero pronto per potersi muovere in questo mondo in piena autonomia. La settiman puntata di Bake Off 2022 di ieri sera 14 ottobre ha avuto come tema “Con le mani”. Ciò vuol dire che i concorrenti hanno dovuto confrontarsi con tipologie di dolci che richiedono degli impasti lavorati a mano. La prova creativa prevede la realizzazione di qualcosa soltanto in apparenza semplice, dei biscotti bicolore.

Un quantitativo notevole, tanto da riempire un’intera biscotiera. In occasione della prova tecnica, poi, spazio al ritorno di Fulvio Marino. Sempre un piacere vedere all’opera l’esperto panificatore, richiamato per mostrare ai concorrenti ancora in gara il Danubio. Il celebre dolce era da presentare con due salse, una al pomodoro e l’altra alle olive. L’ultima fase del programma è la prova a sorpresa, che riserva un amaro boccone per i concorenti. Si tratta del croquembouche, che i giudici chiedono sia alto almeno 50 cm. Ci sono stati pochi dubbi ieri sera in questa settima puntata. Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia indicano Gianbattista, Davide e Paola come i peggiori delle tre prove di questo nuovo appuntamento con lo show culinario. La realizzazione manda nel panico un po’ tutti. C’è chi piange, chi si dà da fare fino alla fine credendo nel progetto originale, chi ha sbagliato cottura e chi non si avvicina minimamente ai 50 centimetri. La tensione è alle stelle e il mezzo metro d’altezza è stata pura utopia. I giudici decidono di dare il grembiule blu a Leo, che si è distinto in tutte e tre le prove. Come detto, la scelta finale è ricaduta su uno dei tre nomi. L’eliminato della settima puntata di Bake Off del 14 ottobre è Gianbattista che è uscito ieri sera tra lo stupore generale. Il 61enne si è un po’ perso nel corso della preparazione e i suoi bignè non sono stati all’altezza delle aspettative.