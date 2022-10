Gf Vip Charlie Gnocchi e Carolina che scontro non in diretta “reciti”

Gf Vip Charlie Gnocchi e Carolina si scontrano durante un fuorionda in cui il fratello di Gene viene accusato di essere falso

Mentre Alfonso Signorini voltava pagina verso le sorprese, ieri sera nella puntata del 13 ottobre è andato in scena in Casa uno scontro tra Carolina e Charlie. Andiamo con ordine, la diretta della serata del GF Vip si è aperta con l’attenzione posta su Pamela Prati, ancora al centro dell’attenzione per la vicenda riguardante Mark Caltagirone. A riguardo sono stati interpellati anche gli altri inquilini della casa, che hanno espresso il proprio parere e tra questi c’è stato Charlie, che ha apertamente ammesso di non credere alla storia di Pamela. Il fratello di Gene Gnocchi poi è finito nuovamente al centro dell’attenzione, con Signorini che ha sottolineato tutti gli scontri che ha avuto nella Casa, per ultimo proprio quello della scorsa puntata con Pamela Prati. Dopo la clip, Charlie ha parlato dei suoi rapporti, ammettendo di essere alcune volte puntiglioso, ma solo a fin di bene.

Il gieffino ha infatti detto di essersi affezionato ai suoi compagni di avventura e di volergli molto bene, anche quando magari arriva con loro allo scontro o c’è qualche dissapore. Parole che, però, non hanno convinto proprio tutti, in particolare Carolina che ha risposto per le rime a Charlie, attaccandolo e accusandolo di essere falso.

Gf Vip lo scontro tra Charlie e Carolina

Dopo aver chiuso l’argomento Charlie e nell’intento di passare ad altro, Alfonso torna in studio e stacca le riprese dall’interno della Casa. Qui, però, Carolina prende le parole e approfondisce le parole di Charlie. Antonella aveva infatti rimproverato il fratello di Gene Gnocchi e la gieffina rincara la dose, trovando false le parole di benevolenza di Charlie, che dice di voler bene agli altri concorrenti, ma poi vuole imporre le cose. Carolina vede molta ipocrisia nell’atteggiamento di Charlie, secondo lei calcolato. Inoltre, la donna ha accusato il coinquilino nella casa più spiata d’Italia di essere esagerato nelle parole. Inoltre la Marconi ha lanciato accuse pesanti “tu reciti”.

Carolina chiede, quindi, a Charlie di mettersi meno in mezzo nelle questioni che non lo riguardano e di lasciare andare maggiormente le cose. Dal canto suo, Gnocchi replica affermando che lui non vuole dare fastidio a nessuno e che tutto ciò che fa lo fa con convinzione. Charlie ha infatti anche ammesso di sbagliare e di essere sempre pronto a chiedere scusa, capisce che alcune volte può risultare pesante o può agire in modo sbagliato, ma sicuramente non finge, anche perché, come ha replicato alla accuse “non fa teatro”. Le parole di Charlie trovano d’accordo Alberto, che si schiera col fratello di Gene Gnocchi e apprezza la sua sincerità e i sopratutto i suoi appelli all’essere uniti, Di tutt’altro avviso Carolina, che non crede invece a Charlie. Inoltre, durante gli stacchi pubblicitari Gnocchi è tornato più volte sull’argomento con Antonella Fiordelisi che ha ripetuto senza mai cambiare idea che utilizzare la frase “vi voglio bene” ai gieffini in sostanza non è ipocrita. Il conduttore radiofonico ha insistito nello spiegare la frase che ha utilizzato che voleva significare non porto rancore ma gli animi hanno continuato ad essere divisi sulla frase della discordia che è stato argomento anche del dopo puntata di ieri sera 13 ottobre del Grande Fratello Vip.