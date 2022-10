Gf Vip Gegia sogna la mamma i numeri al lotto del terno sono virali

GF Vip Gegia sogna la mamma e il suo racconto ispira dei numeri al lotto che sono diventati a dir poco virali

Ieri sera al Grande Fratello Vip Gegia ha commosso tutti raccontando di aver sognato la sua mamma e condividendo con i telespettatori i dettagli che hanno pensato di giocare tre numeri al lotto nel rispetto della tradizione. Ricostruiamo i fatti. Uno dei momenti più intensi e toccanti di questa edizione del GF Vip lo abbiamo vissuto, sicuramente, nella puntata di ieri sera 13 ottobre. Al centro dell’attenzione c’è stato Luca Salatino, che prima è stato chiamato da Alfonso Signorini a raccontare le difficoltà del suo passato, quando ha sofferto di bullismo e ha dovuto fare i conti con la brutta malattia della madre, un tumore cui ha fatto seguito una dura depressione. Il ragazzo ha sofferto moltissimo, ma è rimasto sempre vicino a sua madre, con cui ha un rapporto bellissimo e un legame strettissimo. Dopo il racconto, Signorini ha regalato al gieffino un incontro proprio con sua madre Rita, che ha saputo far tornare il sorriso a suo figlio.

Dopo la toccante sorpresa, tutti i vipponi hanno salutato Rita e si sono emozionati moltissimo nel vedere insieme mamma e figlio. Diversi inquilini della casa non sono riusciti a trattenere le lacrime, si sono commossi e alcuni hanno parlato del rapporto con la loro madre. Ieri sera nella puntata del 13 ottobre del Grande Fratello Vip è successo così che è stato condiviso un altro momento di particolare emozione. Si tratta di Gegia, che dimostrando di non essere affatto insensibile come spesso le è stato rinfacciato da Antonella, ha raccontato di essersi commossa moltissimo soprattutto perché sua madre ormai non c’è più e quindi non potrà mai ricevere una sorpresa da lei come quella riservata a Luca, che la avrebbe emozionata moltissimo. Gegia, tuttavia, ha rivelato di sognare spesso sua madre e che proprio nell’ultima notte è venuta a trovarla, raccontandole che stava andando a Padova. Un racconto toccante per chi comprende un legame così forte e che invece ha scatenato i fan sui social.

GF Vip: i numeri del sogno di Gegia

Gli spettatori si sono immedesimati ieri sera durante la puntata del 13 ottobre riflettendo sul sogno di Gegia, individuando i numeri del lotto che corrispondono al racconto. È usanza, infatti, giocare i numeri che possono essere tratti da un sogno e c’è tutta una numerologia dietro all’interpretazione dei sogni raccolta nella famosa smorfia. Sono usciti fuori, dunque, quelli che sono i numeri corrispondenti al sogno di Gegia e moltissimi fan hanno raccontato di volerli giocare.

Nel dettaglio, questi numeri sono il 71, che corrisponde al rapporto madre e figlia, l’1, che invece rappresenta Padova, e il 72, che sarebbe la meraviglia, ovvero la sensazione provata da Gegia quando ha scoperto che la madre stava andando a Padova senza motivo. Alcuni a quest’ultimo numero preferiscono il 39, che corrisponde invece al sogno. Questi sono i numeri del sogno di Gegia, due certi e uno a interpretazione: se credete nel destino potete anche voi affidarvi alla madre di Gegia e provare a vincere.