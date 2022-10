Grande Fratello vip bestemmia di Amaurys in diretta forte e chiara VIDEO

La puntata del Grande Fratello Vip del 13 ottobre si conclude con un giallo: è in arrivo una squalifica per bestemmia nel programma di Alfonso Signorini?

Amaurys ha bestemmiato in diretta durante la diretta del Grande Fratello Vip. Puntata molto intensa quella del 13 ottobre, in cui abbiamo assistito a molti momenti memorabili. Dal commovente incontro tra Luca Salatino e sua madre e tra Cristina Quaranta a sua figlia alle speculazioni sul triangolo formato da Antonino, Giaele e Ginevra, che anche fuori dalla casa si fa sentire. Tantissimi temi affrontati e ovviamente non è mancata l’eliminazione di puntata, con Gegia condannata dal televoto e ha dovuto abbandonare la casa. Alfonso Signorini ha portato in porto un’altra puntata del GF Vip, lasciando appeso il destino dei tre vipponi in nomination: Antonino, Nikita e Giaele. Loro, però, potrebbero non essere gli unici a rischiare di dover dire addio alla casa.

Proprio negli istanti finali della puntata, infatti, Alfonso Signorini ha raccontato di aver ricevuto delle segnalazioni circa una bestemmia durante il live della serata del 13 ottobre. Un comportamento che il regolamento punisce in maniera molto chiara: con la squalifica immediata. Il conduttore non ha svelato l’autore di questa presunta bestemmia, anche perché ora si procederà a tutti i controlli del caso e alle verifiche dei filmati. Spettatori col fiato sospeso, dunque, ma sui social ha iniziato a circolare il video incriminato, che inchioderebbe Amaurys come il responsabile della bestemmia.

Gf Vip Amaurys bestemmia: il video

Sarebbe lo sportivo l’autore del gesto e ora, ovviamente, il suo destino è appeso a un filo. Il gieffino era già stato, negli scorsi giorni, al centro di una polemica simile, accusato di aver bestemmiato da molti utenti sui social. In quel caso, però, le immagini non erano chiarissime e non si è proceduto ad alcuna sanzione nei confronti dello sportivo, ma stavolta le cose potrebbero andare in maniera diversa. La segnalazione arrivata a Signorini ha fatto drizzare le antenne e ora la produzione indagherà, per capire se effettivamente Amaurys ha pronunciato la bestemmia.

Se così fosse, l’uomo verrebbe immediatamente squalificato. Questione di tempo adesso, presto scopriremo quale sarà il futuro del concorrente del reality di Canale 5. Dopo essersi salvato una volta, Amaurys rischia ancora. Dopo quella di Ginevra, dunque, potrebbe esserci un’altra squalifica all’orizzonte, per motivi stavolta ben diversi. Il programma potrebbe perdere altri pezzi, ma presto le sue fila dovrebbero essere rimpolpate con l’arrivo di nuovi concorrenti. Certamente, tra ritiri e squalifiche nemmeno Signorini si aspettava tutte queste defezioni dopo poco tempo dall’inizio del reality, ma come si sa il Grande Fratello è imprevedibile e tutto può succedere. Presto scopriremo, dunque, quale sarà il destino di Amaurys.