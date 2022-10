Melissa Newman chi è la madre della figlia di Paul

Melissa Newman è la figlia di Paul Newman e Joanne Woodward: la storia della madre della donna

Una dinastia leggendaria. Melissa Newman è la figlia di due grandi icone di Hollywood come Paul Newman e Joanne Woodward. Il primo, nato nel 1925 e morto nel 2008, è stato uno dei più grandi attori di sempre, capace di vincere ben tre premi Oscar, sette Golden Globe e un Emmy. La madre della figlia di Paul è nata nel 1930, cinque anni dopo il marito, ed è ancora in vita. Joanne Woodward, madre di Melissa Newman, oggi ha ben 92 anni e alle spalle una carriera lunghissima e ricca di successi. Nata nello stato della Georgia, a Thomasville, da una famiglia modesta, sin da piccola si appassiona al cinema grazie alla madre Elinor, amante del grande schermo, tanto da dare il nome alla figlia ispirandosi a quello della star Joan Crawford.

Elinor spinge Joanne a sfondare in quel mondo che ha sempre sognato, così da ragazza prova a partecipare a molti concorsi di bellezza e studia recitazione. Dopo la laurea si trasferisce a New York per continuare a studiare e qui esordisce in televisione nei primi anni 50, arrivando qualche anno dopo al cinema. Il successo arriva nel 1957, con la partecipazione al film La donna dai tre volti che le vale la vittoria del premio Oscar come migliore attrice. Il 29 gennaio 1958 la futura madre di Melissa sposa Paul Newman, con cui condivide sia la vita lavorativa che quella professionale. Tuttavia, con la nascita delle figlie Joanne si allontana progressivamente dalle scene, scegliendo di dedicarsi alla famiglia. In molte occasioni i due coniugi hanno recitato insieme, ma dagli anni ’90 di lei al cinema non c’è più traccia. Insieme a Paul ha avuto tre figlie: Elinor, Melissa e Claire, nate rispettivamente nel 1959, nel 1961 e nel 1965. Delle tre, la più famosa è senza dubbio Melissa, che ha proseguito la straordinaria tradizione cinematografica dei genitori.

Melissa Newman chi è la figlia di Paul

Melissa Newman nasce nel 1961 e già a dieci anni è sul grande schermo nel film di suo padre A volte una grande nozione. Melissa rimane molto attiva nel cinema fino agli anni ’90, anno in cui recita in La signora Bridge e curiosamente interpreta la versione giovane del personaggio della madre. A partire dall’ultimo decennio dello scorso secolo, la figlia di Paul Newman cambia vita, scegliendo di dedicarsi maggiormente all’arte come scultrice e ceramista. Oggi, Melissa Newman ha 61 anni ed è protagonista della Festa del Cinema di Roma, dove sarà proiettata una docuserie incentrata proprio sui suoi genitori, i divi Paul Newman e Joanne Woodward. La serie, intitolata The last movie stars, uscirà a dicembre su Sky.

The last movie parla proprio della storia d’amore tra il padre e la madre di Melissa Newman che ha fatto sognare Hollywood e che è durata fino alla morte dell’attore. Ben mezzo secolo prima di fidanzamento e poi di matrimonio, insolito per due divi del cinema. All’interno della serie, che vede come produttore esecutivo d’eccezione Martin Scorsese, ci saranno anche degli stralci di interviste di Paul Newman e scene di film che non sono ancora andati in onda.