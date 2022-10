Robbie Coltrane causa morte attore Hagrid di Harry Potter

È morto Robbie Coltrane, celebre attore scozzese noto per il suo ruolo nella saga di Harry Potter, dove interpretava Hagrid: quali sono le cause della morte?

Aveva 72 anni Robbie Coltrane, al secolo Anthony Roberto McMillan, noto attore e comico scozzese divenuto molto celebre grazie alla sua interpretazione del personaggio di Hagrid nella saga di Harry Potter, apparendo in tutti gli otto film nell’arco di dieci anni, dal 2001 al 2011.

L’interprete britannico, nato a Rutherglen nel 1950 è morto quest’oggi, nella sera di venerdì 14 ottobre 2022, nella sua casa a Glasgow, in Scozia, dove viveva da tempo, lasciando due figli: Alice (nata nel 1992) e Spencer (nato nel 1998). Era assente dalle scene ormai dal 2014, quando ha girato il suo ultimo film Effie Gray – Storia di uno scandalo, ma di recente era riapparso nel documentario televisivo targato HBO Harry Potter 20º anniversario – Ritorno a Hogwarts, uscito proprio nel 2022.

Robbie Coltrane cause della morte

La notizia della morte di Robbie Coltrane è stata data inizialmente sia dalla BBC che da Hollywood Reporter, per poi essere confermata dagli agenti dello stesso attore 72enne. L’interprete di Hagrid in Harry Potter aveva da tempo problemi di salute: da due anni era infatti affetto da osteoartrosi. Recentemente le sue condizioni si erano aggravate, portandolo al ricovero presso l’ospedale di Larbert, in Scozia, vicino a casa sua.

“Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid… un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni” ha detto l’agente di Robbie Coltrane, confermando alla stampa il decesso dell’attore.