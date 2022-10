Ballando con le stelle Alessandra Tripoli chi è la ballerina di Enrico Montesano

Alessandra Tripoli, 35 anni, è la ballerina di Ballando con le Stelle che affianca Enrico Montesano nel programma di Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è un programma ricco di talenti. Tra questi c’è Alessandra Tripoli, 35 anni , ballerina professionista che Milly Carlucci ha messo in coppia con l’attore e comico Enrico Montesano. La maestra con i capelli rossi è nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987. Come tutti i professionisti del settore ha scoperto presto la sua passione per il ballo, cimentandosi in questo mondo da bambina. Un interesse esploso grazie al celebre programma Non è la Rai, che ha lanciato nomi come Ambra, Antonella Elia e Claudia Gerini. Alessandra tripoli ha frequentato per un anno una scuola di danza classica e moderna per poi innamorarsi dello stile latino americano. La ballerina di Ballando con le stelle si è così imposta in pochi anni a livello nazionale esordendo al culmine della carriera in ambito internazionale fino a trasferirsi a Hong Kong nel 2013, cambiando vita. Alessandra Tripoli non è un volto nuovo della trasmissione di Milly Carlucci, programma che le ha donato una gran notorietà. La ballerina per la prima volta ha gareggiato nel dancing show del sabato sera di Rai 1 nel 2014, in coppia con Enzo Miccio. Due anni dopo ha invece gareggiato con Simone Montedoro mentre nel 2018 Alessandra Tripoli con Cesare Bocci ha conquistato l’ambita vittoria, vantando in curriculum anche una seconda classificata l’anno dopo con Ettore Bassi. Diventata mamma, la ballerina in coppia con Enrico Montesano non ha preso parte all’edizione del 2020, per poi tornare tra i maestri lo scorso anno, stavolta con Morgan.