Simone Arena, 31 anni, è uno dei nuovi maestri di danza di Ballando con le Stelle in coppia con Marta Flavi

Tra le new entry del cast di Ballando con le stelle 2022 c’è Simone Arena che a 31 anni gareggia in coppia con Marta Flavi. Un curriculum ricco quello del ballerino che non è nuovo a competizioni di questo genere considerando che pochi mesi fa ha vinto Dancing with stars in Belgio. Nato a Catania il 7 agosto 1991, Simone Arena scopre la passione per la danza a soli 7 anni. Segue corsi e accumula esperienza, ritrovandosi poi a 16 anni sul secondo gradino del podio per il titolo di miglior ballerino di genere latino americano italiano. Vivere a pieno questo mondo vuol dire fare sacrifici e scelte complicate. Nel 2012 Simone Arena ha dimostrato di non avere paura e, giovanissimo, si è trasferito a New York. Un’esperienza formativa cruciale per lui. Due anni dopo entra a far parte del cast di Burn the Floor, per poi ritornare in Italia nel 2017. Ha infatti la chance di lavorare nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Un percorso televisivo proseguito in Belgio, dove ha vinto l’edizione locale di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci lo ha poi voluto per l’edizione italiana 2022, dove fa coppia con Marta Flavi. Abituato a viaggiare per lavoro e passione, è in Italia unicamente per l’impegno Rai con lo show di Milly Carlucci. La sua vita si svolge infatti a Londra, dove vive stabilmente con la sua fidanzata.

Simone Arena vita privata: fidanzata collega

Simone Arena ha trovato l’amore grazie al ballo. È infatti impegnato con la collega Michelle Tsiakkas. La giovane, 27 anni, è stata annunciata come una delle new entry del cast di professionisti di Strictly Come Dancing, versione inglese di Ballando con le Stelle. È originaria di Cipro e, come Simone, ha iniziato molto presto a ballare. Un anno prima di lui, a dire il vero. In patria è stata campionessa imbattuta dal 2001 al 2011, per poi trasferirsi a Londra per motivi di studio. Dopo l’approdo nel Regno Unito, ha rappresentato l’Inghilterra ai campionati internazionali, per poi unirsi allo show itinerante Burn the Floor. È proprio in quest’occasione che incontra Simone Arena e da allora i due non si sono più lasciati. Ad oggi non sono sposati e non hanno figli. Provano a far funzionare la loro storia d’amore, per ora a distanza, trovando il giusto equilibrio tra i tanti impegni di ballo.