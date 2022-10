Amici 22 chi è Claudia Bentrovato fidanzata di Samuele

Amici 22 chi è Claudia Bentrovato ballerina sfidante di Asia nel daytime di domenica 16 ottobre

Da poco più di un mese ha ormai preso il via la ventiduesima edizione di Amici e la ballerina Claudia Bentrovato ha già catturato l’attenzionez. Il talent è partito come di consueto con il daytime, con la lunga trafila che porterà poi alla fase cruciale del talent show: quella del serale. In questo momento gli alunni, come la ballerina, stanno provando a emergere, ambientandosi nella scuola e cercando in tutti i modi di rimanerci. Sfide e gare attendono i protagonisti di Amici 22, divisi tra cui ha già una maglia e chi invece è al momento in prova, aspettando il suo momento. Tra questi c’è Claudia Bentrovato, danzatrice pronta a diventare una delle protagoniste di questa edizione di Amici

Claudia è originaria di Cosenza, classe 2002 ha quindi 22 anni. La danza è la sua passione sin da piccola e così entra a far parte della Arketype Performers, compagnia di ballo dove conosce il suo fidanzato, un volto noto a tutti i fan di Amici. Si tratta di Samuele Barbetta, protagonista del talent show di Maria De Filippi nella ventesima edizione. Anche Claudia, dunque, come la sua dolce metà, approda nella scuola di Amici, inizialmente per sfidare Gianmarco. Claudia tuttavia perde questa sfida, ma Raimondo Todaro la tiene comunque come ballerina in prova, soprattutto a causa dei dubbi che ha su Asia. Infatti è proprio la sfida con la ballerina a regalare la maglia a Claudia.

Amici 22 Claudia contro Claudia

La puntata del 16 ottobre è essenziale per Claudia, perché è quella in cui riesce finalmente a entrare nella squadra di Raimondo Todaro. Dopo aver perso la sfida con Gianmarco, la cosentina ha sfidato Asia, trovando stavolta la vittoria e soffiandole la maglia. Tuttavia, per la collega non arriva l’eliminazione: per la prima volta infatti fa il suo esordio il banco del pubblico, ovvero un meccanismo che permette alle persone da casa di salvare un alunno eliminato, affidandogli un banco con dei tutor. Nel caso di Asia, ad esempio, qualora venisse salvato dal televoto indetto da Maria De Filippi continuerebbe la sua esperienza sotto l’egida di Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, due ballerini professionisti del programma.

A suo modo storico, quindi, l’ingresso di Claudia, che finalmente può godersi la sua esperienza ad Amici dopo essere stata per diverso tempo dietro le quinte. Conquistata la maglia, la giovane ballerina dovrà mantenerla, ma intanto sta già conquistando i favori del pubblico, come testimonia anche il crescente seguito raccolto su Instagram.