Amici 22 come funziona il banco del pubblico

Amici 22 come funziona l’inedito banco del pubblico, strumento utilizzato per decidere il futuro di Asia

Novità quest’anno ad Amici 22 con il banco del pubblico che stravolge il regolamento rispetto allo scorso anno. Sta iniziando a entrare nel pieno del suo svolgimento lo show di Maria De Filippi con un daytime già infuocato in attesa del serale. Domenica 16 ottobre è andata in scena la quinta puntata e ha scritto la storia di Amici, a causa proprio del banco del pubblico, una soluzione inedita presentata agli spettatori. In quest’occasione, infatti, vedremo un meccanismo che dà agli spettatori il potere di scegliere il futuro di un concorrente dello show, in questo caso specifico Asia.

Si tratta di una novità assoluta del regolamento, mai verificatasi prima in più di venti anni di programma. Un segno del tempo che passa e delle cose che si evolvono, ma soprattutto la testimonianza della volontà di dare un peso importante agli spettatori che guardano e supportano Amici. Il banco del pubblico costituisce, sostanzialmente, nell’assegnazione di un banco tramite televoto. Sono gli spettatori a decidere se il concorrente, in questo caso Asia, potrà rimanere nella scuola. Uno scenario che si applica quando l’alunno in questione viene eliminato e quindi le persone da casa hanno il potere di ripescarli. Il banco del pubblico può essere applicato a un solo alunno alla volta, questa è la condizione d’uso del meccanismo, per cui se si dovessero verificare più eliminazioni nello stesso momento, non tutti gli alunni potranno godere di questa ancora di salvezza.

Amici 22 come si prende il banco del pubblico

Come detto, il primo banco del pubblico della storia di Amici riguarda Asia, ballerina della squadra di Raimondo Todaro e da questa dinamica possiamo comprendere bene come un allievo può prendere questo bonus. Ricapitoliamo, il professore ha continuato a maturare dei dubbi sulla ragazza, meditando di far entrare al suo posto Claudia, già fatta entrare in casetta. Tra le due va in onda una sfida che vede vincere Claudia, con Asia che deve così lasciare la scuola. Tuttavia, alla ragazza viene offerta una seconda possibilità, proprio tramite il banco del pubblico.

Maria De Filippi ha presentato questo meccanismo, aprendo così un televoto di qualche giorno cosicché il pubblico da casa possa decidere se far restare o meno Asia nella scuola. Qualora i fan votassero per la permanenza della ballerina, questa non rientrerebbe con nella squadra di Raimondo Todaro, il cui posto ormai appartiene a Claudia, ma sarebbe seguita dai due ballerini professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, che quindi vivrebbero un’inedita avventura da maestri. Esordisce così il banco del pubblico, una grande novità di questa edizione di Amici.