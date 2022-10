Sara Manfuso marito chi è il politico Andrea Romano

Il marito di Sara Manfuso è Andrea Romano politico marito dell’ex gieffina che ha lasciato volontariamente il Gf Vip

Nella vita privata di Sara Manfuso c’è suo marito Andrea Romano, ex parlamentare del PD. Tra i concorrenti che hanno iniziato la settima edizione del Grande Fratello Vip c’è stata l’opinionista che però dopo qualche settimana ha abbandonato lo show. Via dalla Casa più spiata d’Italia, Sara ha fatto ritorno dalla sua dolce metà, con cui è sposata da circa due anni. Andrea Romano è un politico nato il 10 maggio 1967 a Livorno, oggi ha 45 anni e milita tra le fila del Partito Democratico. Nel 1992 il marito dell’ex gieffina si è laureato a Pisa in storia, per proseguire quindi gli studi prima come borsista alla Fondazione Luigi Einaudi a Torino e poi con un Dottorato, ancora a Torino, in Crisi e trasformazioni della società. Il suo periodo di formazione continua in Russia, dove Andrea studia la lingua e la storia del sistema sovietico. Dopo di ché, torna in Italia per lavorare come ricercatore alla Fondazione Istituto Gramsci per cinque anni.

La sua carriera politica ha inizio nel 1994, quando si tessera nel Partito Democratico della Sinistra, allora guidato da Massimo D’Alema. Mentre porta avanti la sua carriera politica, lavora come giornalista scrivendo per diverse testate come Il Post, L’Unità e La Stampa, è attivo in campo editoriale collaborando prima con la Giulio Einaudi Editore e poi con la Marsiglio e insegna storia contemporanea all’Università di Tor Vergata a Roma. Tornando alla politica, nel 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati con Scelta Civica, poi passa al PD di Renzi e nel 2018 viene nuovamente rieletto alla Camera. La sua carriera da deputato è terminata però con le recenti elezioni politiche, quando non è riuscito a ottenere la rielezione.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, come detto Andrea Romano è sposato con l’ex gieffina Sara Manfuso. I due si sono sposati circa due anni fa con una cerimonia molto ristretta, soprattutto perché al tempo era forte la diffusione della pandemia e quindi la coppia ha voluto evitare grandi celebrazioni. Sul proprio profilo Instagram, il politico condivide molti contenuti del suo lavoro.

Sara Manfuso Alfonso Signorini: la lite

Sara Manfuso, giornalista e opinionista tv, è stata una concorrente dell’attuale edizione del GF Vip che è stata al centro delle polemiche per la lite in studio con Alfonso Signorini riguardo al motivo per cui ha abbandonato volutamente la Casa. Il suo addio ha seguito tutto il caso riguardante Marco Bellavia, con l’ex gieffina che non se l’è sentita di proseguire dopo tutto ciò che è accaduto. Sara Manfuso, così ha scelto di uscire e non restare più al Gf Vip, ma una volta fuori ha attaccato Alfonso Signorini e la produzioni, raccontando anche un dettaglio che l’ha delusa molto, ovvero quando Ciacci le ha rivolto per scherzo la frase “Simuliamo una violenza” dopo averle toccato per sbaglio il sedere e lei, che è stata davvero vittima di violenza, si aspettava di ricevere del conforto dopo quell’episodio. Non dello stesso avviso Signorini, che non ha creduto alle ragioni della Manfuso, la quale è stata così invitata a lasciare lo studio senza fare più ritorno.