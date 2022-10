Franco Gatti la morte del figlio e i segni dell’Aldilà

Franco Gatti era stato segnato dalla morte del figlio Alessio all’età di 22 anni. La straziante notizia prima dell’esibizione al Festival di Sanremo

La vita di Franco Gatti, morto oggi all’età di 80 anni, era stata segnata da un lutto indescrivibile: la morte del figlio Alessio a soli 23 anni nel 2013. Quel giorno in cui arrivò quella maledetta telefonata, il cantante era con gli inseparabili amici del suo gruppo Ricchi e Poveri che dovevano esibirsi come superospiti nella seconda serata del Festival di Sanremo. Qualche ora prima di salire sul palco dell’Ariston, arrivò a Franco Gatti la tragica notizia della morte del figlio e quell’esibizione tanto attesa venne prontamente annullata. Eppure il Festival di Sanremo era stato cruciale per la carriera dei Ricchi e Poveri che nel 1985 conquistarono la vittoria con la canzone Se mi innamoro. In precedenza avevano portato sul palco dell’Ariston tanti altri successi che avevano permesso al gruppo di conquistare le classifiche internazionali. Lo strazio per la morte del figlio Alessio aveva spinto Franco Gatti ad abbandonare il gruppo per ritrovare la tranquillità e soprattutto per non salire più sul palco che gli ricordava quello dell’Ariston e inevitabilmente la telefonata che annunciò la scomparsa del giovane.

Franco Gatti moglie e figli

La causa della morte del figlio di Franco Gatti è stato un miscuglio mortale di alcool e eroina assunto in un momento di grande fragilità. Secondo quanto riportato da Il Giorno ad accertarlo il medico legale che constatò un infarto dovuto proprio all’assunzione di droga e superalcolici. Il giovane venne trovato da una zia privo di vita nella sua abitazione di Capolungo a Nervi. Dopo l’addio ai Ricchi e Poveri, Franco Gatti è ritornato su quel palco del Teatro Ariston solo nel 2020 per celebrare la reunion del gruppo. All’epoca infatti si ricompose il quartetto con il ritorno di Marina Occhiena che aveva lasciato i Ricchi e Poveri nel 1981. Nel corso degli anni Franco Gatti ha più volte parlato del figlio Alessio raccontando di come riuscisse a comunicare con lui. Nella trasmissione Da noi a ruota libera parlò anche di una piuma che aveva ritrovato e che, secondo la simbologia di chi crede in queste cose, è frutto di una persona che ci ha amato e non c’è più. Inoltre più volte ha dichiarato che il figlio Alessio mandava messaggi dall’aldilà. Durante queste ospitate in tv, Franco Gatti ha più volte dichiarato di aver lasciato i Ricchi e Poveri perché non aveva più gioia nel salire sul palco. Spesso è stato ospite insieme alla moglie Stefania Picasso che gli è stato accanto per tutta la vita. La donna è un architetto e ha fondato l’associazione Luci tra le camelie. La coppia, oltre al figlio Alessio, ha anche una figlia di nome Federica laureata in Giurisprudenza.