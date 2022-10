Il collegio 7 cast chi sono gli allievi

Il Collegio 7, alla scoperta del cast della nuova edizione: scopriamo chi sono i 19 studenti che animeranno il programma di Rai 2

Il Collegio 7 è sempre più vicino alla messa in onda. La nuova stagione, rispetto alla previsione iniziale, è stata spostata di due settimane. I fan del reality show incentrato sul mondo della scuola, quindi, potranno vedere la nuova edizione a partire da martedì 18 ottobre, naturalmente su Rai 2 a partire dalle 20.25, l’orario canonico che ha contraddistinto questo programma.

Ciò nonostante, i fan del reality potranno sintonizzarsi davanti alla tv già a partire da questa sera; se, infatti, non potranno assistere al primo episodio come inizialmente previsto, avranno di certo un anticipo molto ricco. L’azienda di Stato ha infatti deciso di mandare in onda le selezioni relative alla scelta dei collegiali. Di fatto i provini per il programma che, assicurano in Rai, saranno ricchi di risate.

Non mancheranno, infatti, gli strafalcioni degli aspiranti studenti, che saranno messi alla prova – senza successo a questo punto – su temi inerenti le materie scolastiche, per un epilogo da mettersi le mani nei capelli.

Il Collegio 7, alla scoperta dei protagonisti

Ma chi saranno i protagonisti di questa settima edizione de “Il Collegio”? Sono 11 le ragazze scelte e 9 i ragazzi. Scopriamo chi parteciperà per quanto riguarda il sesso femminile.

La 14enne Alessia Abruscia, calabrese della provincia di Cosenza, ha un sogno nel cassetto; vuole diventare estetista. Considera una tortura la scuola e si definisce provocatrisce e menefreghista. Da Cagliari, invece, arriva la 15enne Elisa Angius, ragazza testarda e permalosa ma, per non farsi mancare niente, anche scontrosa e diffidente. Ha un poco invidiabile record di 50 assenze a scuola.

La 16enne Sofia Brixel, invece, viene dalla provincia di Genova; sui social ha molti follower ed ha subìto una grave perdita, quella della sorella scomparsa a 18 anni. Per ricordarla ha aperto molti canali ed è entrata ne “Il Collegio” dopo aver visto la prima puntata del reality in sua compagnia. Classe 2006, invece, Maria Maria Erriquez, con il sogno di partire per l’America ma anche di diventare una bartender.

Triestina, invece, la 15enne Zelda Nobili, appassionata di film ma anche di italiano, storia e latino. Di certo un buon punto a suo favore per l’sperienza all’interno di un collegio. Ama invece la musica la 15enne Priscilla Salvoldelli, cantante e batterista che veste decisamente alla moda, tra jeans strappati e magliette larghissime, oltre a bandane.

Il cubo di Rubik la sua passione, il sogno di studiare oncologia pediatrica e salvare vite; è la 14enne Giulia Wnekowicz che parla ben cinque lingue ed approfondisce ogni cosa che le interessi. Luna Tota, 15 anni, invece, vuole diventare un pilota delle Frecce Tricolore e considera il suo fisico perfetto. Ribelle ed amante della ginnastica ritmica, invece, la 17enne genovese Giada Scognamillo, viso dolce ed incapace a tenersi un fidanzato (a suo dire) sebbene sia molto corteggiata.

Scopriamo, invece, chi sono i protagonisti maschili.

Alessandro Orlando, 17 anni, arriva dalla provincia di Napoli; si definisce chiacchierone ed anche in grado di combinare disastri a scuola. Vero sportivo, nella sua giovane vita ha praticato nuoto, pallavolo, atletica e basket, oltre ovviamente, al calcio. Ha 17 anni anche Davide Cagnes, casinista amante delle discoteche e con il sogno di diventare parrucchiere.

Più piccolo, 14 anni, Alessandro Bosatelli studioso con solo 3 insufficienze nella sua carriera scolastica ed incline al “10”. Definisce poco originale la maleducazione. Ravennate 15enne Mattia Camorani, ragazzo anche il mare, il divertimento con gli amici e lo sport; sogna di sfondare nel cinema.

Dalla provincia di Bari, invece, arriva Davide Di Franco, 16 anni; è tra i più bravi, è attivo nel gossip. Originario del Congo ma adottato da una famiglia pugliese è Apolinnare Manfredi, 15enne con la passione della danza e pieno di energia.

Tommaso Miglietta, invece, ha 14 anni ed arriva dalla provincia di Lecce; ha frequentato il Conservatorio, la sua famiglia è di artisti ma, soprattutto, ha ricevuto il titolo di “Alfiere della Repubblica” nel 2021. Siciliano della provincia di Catania il 16enne Mattia Patanè, food blogger ed appassionato di cibo. Ama il calcio, invece, Gabriel Rennis, 16 anni, da Ostia.

Damiano Saveroni, 16 anni di Tivoli, abbandonato dall’età di 4 anni e Samuel Rosica, 14enne proveniente dalla provincia di Bari completano il cast. Quest’ultimo, se nel tempo libero si dedica alla musica, a scuola appare decisamente oltre le righe, almeno stando alle 56 note ricevute con tanto di sospensione.