Chloe Facchini uomo com’era la chef scrittrice FOTO

Chloe Facchini è la famosa chef de La Prova del Cuoco. La storia della splendida donna transgender oggi scrittrice, ieri uomo

Nata a Bologna nel 1982, Chloe Facchini ha oggi 40 anni e da uomo come si può vedere in foto era chef Riccardo Facchini de La Prova del Cuoco. Una splendida donna ma anche scrittrice che fin da giovane ha fatto della passione per il cibo e la buona cucina la propria professione. Diplomata presso l’istituto alberghiero, Chloe Facchini si è poi laureata in lingue e letterature straniere. Dopo aver lavorato in alcuni ristoranti bolognesi, la chef vista anche a È sempre mezzogiorno si è trasferita Oltralpe, trovando infine il suo importante trampolino grazie allo chef stellato Anthony Genovese, presso il quale ha fatto uno stage. Un passaggio chiave, che le ha aperto le porte della televisione.

Antonella Clerici è stato il suo asso nella manica, considerando come La prova del cuoco le abbia donato un posto nel cuore dei telespettatori. In seguito Chloe Facchini ha poi preso parte a trasmissioni di cucina su Sky Uno e Bravo TV.

Il 2022 è un anno importante per la sua carriera. Il 30 ottobre arriva infatti in libreria Donna. Un libro nel quale ha racchiuso il percorso personale, professionale e familiare affrontato e che racconta il suo percorso e cambiamento da uomo a donna. Chloe Facchini è infatti venuta al mondo con il nome di Riccardo Facchini.

Chloe Facchini da uomo a donna

La chef non ha mai celato il proprio passato, ha sfidato gli sguardi e i giudizi di tanti, imponendosi nel suo settore per le qualità dimostrate. Chloe Facchini ha avuto modo di parlare del suo vissuto in diversi programmi come da Antonella Clerici, Serena Bortone e Radio Capital, analizzando i passaggi che l’hanno condotta al cambio di sesso. Là chef Ha spiegato come si sia sempre sentita donna dentro. Riuscire a comprendere questi sentimenti era però complesso, considerando come per lungo tempo, dice, non sapeva cosa fosse la transessualità. Il lavoro era diventato il suo rifugio. Un luogo sicuro da quei pensieri dai quali provava a scappare. Stava però mentendo a se stessa e scappare dal proprio io è impossibile.

Chloe Facchini ha poi preso coscienza dell’esistenza di un percorso da poter seguire per essere davvero se stessa e felice. Ha così avuto inizio una vita spensierata, anche se caratterizzata anche da sedute psicologiche e terapie ormonali. Step necessari quando si soffre di disforia di genere, ha raccontato. Si fa fatica ad accettare l’immagine allo specchio, ma oggi è orgogliosa di quanto ottenuto. Ha inoltre trovato l’amore e il suo fidanzato si chiama Maurizio Siesto, con uomo con la U maiuscola, come lo ha definito.