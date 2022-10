Gf Vip Attilio Romita smaschera autori: non basta censura VIDEO

GF Vip Attilio Romita si sfoga contro gli autori del programma e li accusa di avere dei piani ben delineati per il suo futuro

Questa edizione del GF Vip è destinata a passare alla storia senza ombra di dubbio come una delle più contestate e discusse di sempre. Le discussioni sono sempre all’ordine del giorno nella casa più spiata d’Italia, ma quest’anno liti e polemiche stanno davvero dominando la scena, arrivando anche a creare casi eclatanti come quello riguardante Marco Bellavia. Finora, uno dei concorrenti che era rimasto maggiormente tranquillo è stato Attilio Romita, che pacato e posato ha portato avanti la sua esperienza al GF Vip senza creare troppi dissidi. Ora, però, anche l’ex volto del TG1 ha sbottato, accusando proprio gli autori del programma, rei di orchestrare trame che andrebbero a suo sfavore.

Nella scorsa puntata, Romita è finito nuovamente in nomination, ma stavolta non l’ha presa con la sua solita nonchalance. Il giornalista, infatti, ha avanzato delle insinuazioni proprio sugli autori del programma, che avrebbero dei concorrenti preferiti che, ogni qualvolta finiscono a rischio, ottengono l’immunità per non rischiare di essere eliminati. Secondo Attilio ci sarebbero evidenti favoritismi e disparità di trattamento e gli autori starebbero intessendo delle trame per portare in fondo alcuni concorrenti strategici, a discapito di altri. Attilio ha inoltre smascherato le trame del Grande Fratello Vip, raccontando di come in una clip lunga sulle lacrime di Giaele per il confronto con suo marito, fosse stato tagliato proprio l’ex protagonista del TG1 che stava facendo delle domande alla gieffina. Nella clip si vedeva solo il primo piano di Giaele e quando parlava Attilio si vedeva Charlie, così senza contesto. Questa secondo Romita, le cui parole poi sono state accantonate dalla regia del GF Vip come se fossero state censurate, è la prova di come la produzione segua un proprio piano per lo svolgersi degli eventi e metta in luce maggiormente alcuni concorrenti piuttosto che altri.

GF Vip Attilio Romita e le polemiche con gli autori

Questa delle nomination e dell’immunità non è però l’unica polemica avanzata da Attilio Romita contro gli autori. Il giornalista, infatti, non ha gradito nemmeno uno spezzone della scorsa settimana, quando è stato messo al centro della puntata per il suo rapporto con Elenoire Ferruzzi. I due, infatti, si sono conosciuti in un’occasione diversi anni fa, quando la gieffina era diversa da come appare ora, e con le sue domande Signorini ha provato a cavare fuori qualcosa dai due, chiedendo se ci fosse stato un approccio o un flirt. L’imbarazzo è stato palese per Attilio Romita, che ha sottolineato come non ci fosse stato nulla.

Quell’episodio anche non è piaciuto al giornalista, che ha accusato gli autori di aver voluto creare un siparietto tra lui e la Ferruzzi e di non avergli, invece, permesso di esprimersi sulla vicenda Pamela Prati, su cui invece avrebbe voluto intervenire. Insomma Attilio Romita non sta gradendo diverse mosse del GF Vip, vediamo se la polemica continuerà ad accentuarsi nei prossimi giorni o si smorzerà.