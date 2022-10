Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 21 ottobre

Chi è uscito a Bake Off l’eliminato della puntata di venerdì 21 ottobre del cooking show di Real Time

A sorpresa uno tra Paola, Mukesh e Riccardo è stato l’eliminato di Bake Off Italia che è uscito definitivamente dal gioco ieri sera venerdì 21 ottobre. Lo show è arrivato all’ottava puntata di questa decima edizione: siamo, dunque, appena dopo la metà di questa avventura, che si concluderà, da calendario, il 2 dicembre 2022 con la finalissima. Quest’ottava puntata del cooking show è incentrata completamente sulla frutta, uno degli alimenti base per la realizzazione di dolci. La location è quella del Monastero del Monte Carmelo, con i frati che vivono lì che si uniscono ai giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara nel valutare i dolci degli aspiranti pasticcieri in gioco.

L’eliminata di questa serata è Paola, che ha chiuso all’ultimo posto la prova tecnica ed è arrivata alla sfida finale con Mukesh e Riccardo, non riuscendo però a salvarsi. La 41enne toscana, dunque, deve abbandonare Bake Off, al termine, comunque, di un percorso molto positivo ed emozionante. Salvi per un pelo Mukesh e Riccardo, che hanno rischiato l’eliminazione fino all’ultimo, mentre il migliore della puntata è stato Alessio, che ha conquistato il grembiule blu, succedendo così a Leonardo che l’aveva ottenuto nella scorsa puntata.

Bake Off Italia: le prove della puntata del 21 ottobre

Come di consueto, abbiamo visto i concorrenti avvicendarsi in diverse prove. Si parte dalla Prova Creativa, che vede i pasticcieri cimentarsi nella realizzazione di tre dolci: uno a base di prugne, uno che contiene il vermentino e infine una rivisitazione personale dei biscotti al limone della Commemorazione. Per questa prova, la scelta delle coppie viene affidata a Leonardo, il grembiule blu della scorsa puntata. Dopo l’assemblaggio, i pasticcieri possono mettersi all’opera e iniziano a preparare le proprie creazioni.

Dopo la valutazione dei dolci si può andare avanti con la prova tecnica. Per questa sfida, i concorrenti devono preparare una crostata con una decorazione geometrica utilizzando il kiwi e il mango, dovendo prima preparare la frolla e poi intagliare la frutta per garantire al loro dolce la forma ricercata. Per entrambe le prove i pasticcieri amatoriali hanno avuto a disposizione 120 minuti e dopo che la prima sfida ha creato pareri discordanti nei giudici e nei frati, la seconda prova ha incoronato Stefano come primo in classifica, seguito da Margherita e da Alessio.

Infine c’è stata la prova a sorpresa, che ha messo alla prova i concorrenti col compito di rappresentare una natura morta con la frutta in marzapane, dovendola preparare con farina di mandorle, zucchero e albume. Queste, dunque, le canoniche tre prove che hanno contrassegnato la puntata di ieri sera 21 ottobre di Bake Off Italia e che hanno portato all’eliminazione di Paola, che ha pagato sicuramente gli scarsi risultati nella prova tecnica.