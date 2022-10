Gf Vip Daniele dal Moro sclero dopo puntata e confessa su Martina Nasoni

GF Vip dopo la diretta del 20 ottobre Daniele Dal Moro sbotta e svela la verità su Martina Nasoni

Tanti temi affrontati nella puntata del 20 ottobre al Grande Fratello Vip. Tra questi, nel finale della serata, al momento delle nomination, c’è stato un confronto tra Daniele e Alfonso Signorini, con l’influencer apparso notevolmente abbattuto e scontroso. Tutto nasce da una richiesta del conduttore, che già prima nel corso della serata e poi durante le nomination ha chiesto ad alcuni concorrenti, tra cui proprio Daniele Dal Moro, di essere più attivi nella casa e di creare dinamiche. Una richiesta accolta in malo modo dal gieffino, che ha risposto di non volersi piegare a voler creare delle situazioni appositamente per il gioco e si è scontrato con Sonia Bruganelli, che lo ha invitato ad andarsene se deve stare nella casa senza fare nulla.

Daniele ha risposto che probabilmente accetterà l’invito di Sonia e allora Signorini ha cercato di mettere pace, spronando il vippone a non prendersela per le sue parole e a essere più attivo nella casa, senza dover creare delle dinamiche ad hoc. Daniele, nel confronto col conduttore del GF Vip, si è mostrato però molto contrariato, sostenendo di essere se stesso nella casa e di mettersi in gioco, solo non alle regole imposte dalla produzione. Insomma, un dibattito acceso che ha generato discussione e su cui Daniele è tornato anche dopo la diretta.

GF Vip la rabbia di Daniele Dal Moro

A margine della puntata Daniele si è sfogato con Antonino, affermando che nel programma vengono apprezzate solo le “porcherie” e di non essere disposto a prestarsi alle regole dello show. Visibilmente nervoso, l’influencer ha continuato a sbottare, ribadendo che lui punta a essere apprezzato per la persona che è, cosa che evidentemente non avviene visto che viene considerato una parte non attiva nella casa. Come ha fatto in nomination, ha detto di non voler andare contro i propri valori, quindi non vuole andare contro persone più grandi, e ha ammesso che piuttosto che stare lì a creare dinamiche preferisce veramente andarsene a casa come ha detto a Sonia Bruganelli in puntata.

Durante lo sfogo, Daniele viene anche incalzato con la domanda circa le differenze col suo primo Grande Fratello, ovvero nel 2016, e il vippone ha risposto che in quell’occasione lui era utile per gli autori perché aveva una ship con “quella che ha vinto”, che sarebbe poi Martina Nasoni. Tuttavia, lì si era prestato perché il suo non era un atteggiamento costruito, ma Martina gli piaceva davvero, al contrario di come sostenevano in molti. Una confessione preziosa, dunque, visto che Daniele ha ammesso i suoi sentimenti per l’ex gieffina. Inoltre, in quell’edizione il vippone era circondato dai coetanei, ora ci sono molte persone più grandi di lui e non se la sente di litigare e mancargli di rispetto.

Non è da ignorare, comunque, lo sfogo di Daniele Dal Moro, che sembra sempre più nervoso e in difficoltà nella casa. Potrebbe essere davvero lui il prossimo ad abbandonare? Vedremo se nei prossimi giorni il ragazzo rivedrà le sue posizioni o rimarrà dell’idea di non avere un posto in questa settima edizione del Grande Fratello Vip.