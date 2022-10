GF Vip lite Amaurys Charlie: sfiorata la rissa con censura VIDEO

GF vip nella notte c’è stata una lite furiosa tra Charlie e Amaurys, così tremenda da arrivare quasi alla rissa e da essere censurata

Rimane altissima la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Questa edizione si sta delineando come una delle più accese di sempre, con i concorrenti che arrivano spesso allo scontro e alla lite. Nella notte, a tal proposito, è andata in scena una durissima litigata tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, così furiosa da portare il GF Vip a censurare le immagini. Mentre i due si urlavano contro, la regia ha inquadrato un punto morto della casa, non mostrando i due, per paura probabilmente che la questione potesse degenerare e sfociare magari in una rissa. Come si vede dal video della lite, i due non appaiono, ma le loro urla si sentono molto bene.

I due sono arrivati allo scontro probabilmente a causa di un accumulo di tensione, sia personale che generale. Come detto, la tensione è alta nella casa e anche la puntata del 20 ottobre ha regalato momenti di agitazione, soprattutto nelle nomination, quando i concorrenti ne hanno approfittato per togliersi alcuni sassolini dalle scarpe. In quell’occasione non c’è stato alcun confronto tra Charlie e Amaurys, perché il primo era immune, ma nel post puntata la situazione è decisamente degenerata.

Perché hanno litigato Charlie e Amaurys

Nella lite si sentono insulti e sfoghi e per andare a capire bene le motivazioni dello scontro bisogna andare un attimo a ricostruire tutto. La puntata del 20 ottobre ha portato al ritorno di Marco Bellavia, che ha avuto un confronto con i concorrenti nella casa, facendoli riflettere sul loro comportamento sbagliato. Le parole dell’ex gieffino hanno sicuramente fatto breccia, portando molti inquilini della casa a riflettere e a tornare sul caso. Per l’occasione, Charlie ha detto di non parlare più di Marco, riferendosi non ad Amaurys in particolare, ma più in generale. Il motivo, secondo Gnocchi, era quello di archiviare quella vicenda che ha sicuramente gettato un’ombra sul Grande Fratello Vip e sul comportamento dei concorrenti di questa settima edizione. Non voleva attaccare nessuno e anzi è Amaurys che da giorni ce l’ha con lui e ha colto la palla al balzo per sfogarsi. Charlie ha ribadito, recandosi dopo la lite in confessionale, quanto sia necessario non parlare più di Marco per evitare altre figuracce.

Tuttavia, le parole di Charlie hanno fatto infuriare Amaurys, che si è sentito attaccato nel profondo. Lo sportivo, infatti, era tra coloro che stava parlando in giardino di Marco, giustificandosi col fatto che lui è anche testimonial di 7 Onlus, un’associazione che si dedica all’assistenza sociale e sanitaria. A quel punto sono arrivate le parole di Charlie, che ha detto di smettere di parlare di Marco e Amaurys si è sentito attaccato, perdendo completamente la testa. Perez si è poi sfogato con Nikita, dicendo come le parole di Gnocchi lo abbiano ferito perché ha toccato dei valori in cui crede fermamente. Lo scontro tra i due è stato durissimo: vedremo se avrà degli strascichi o se invece tutto potrà rientrare.