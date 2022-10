Paolo Zangrillo chi è il ministro fratello del medico virologo

Chi è Paolo Zangrillo, il nuovo Ministro della Pubblica Amministrazione nominato dal governo Meloni? Scopriamo di più sul fratello del celebre medico virologo.

Prende forma il governo di Giorgia Meloni, con la Presidente del Consiglio in pectore che ha già presentato la sua lista dei ministri al Presidente della Repubblica Mattarella. Tra le persone scelte per il nuovo esecutivo, spicca il nome di Zangrillo alla Pubblica Amministrazione. No, non proprio quello Zangrillo, il medico virologo reso particolarmente noto dai media durante la pandemia, ma bensì suo fratello.

Paolo Zangrillo rivestirà quindi il ruolo di Ministro della Pubblica Amministrazione. Inizialmente era stato indicato come ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ma un paio d’ore dopo l’ufficializzazione di Giorgia Meloni è stato prontamente corretto per un errore nella lista. Paolo Zangrillo quindi sarà il Ministro della Pubblica Amministrazione una volta che il governo Meloni avrà ottenuto ufficialmente la fiducia del parlamento e avrà giurato davanti al Presidente della Repubblica (giuramento previsto per domattina alle 10.00). Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Paolo Zanrgillo, il nuovo Ministro della Pubblica Amministrazione del governo Meloni

Paolo Zangrillo è nato a Genova il 3 dicembre 1961, ed è il fratello minore (più piccolo di tre anni) del medico Alberto Zangrillo, noto per essere il medico personale del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi (nonché il presidente del Genoa).

Il nuovo Ministro dell’Ambiente si è laureato invece in Giurispruenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1987, e nel 1992 è entrato in qualità di manager nella nota azienda tecnologica milanese Magneti Marelli, per cui ha lavorato fino al 2005, rivestendo diversi incarichi di prestigio. Successivamente ha avuto importanti ruoli manageriali in aziende come Fiat Powertrain Technologies, Iveco e Acea.

Nel gennao 2018, poco dopo aver lasciato Acea, Paolo Zangrillo si è dato alla politica entrando in Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, con il quale si è candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Piemonte 1-01, venendo infine eletto. Il 18 ottobre 2018 è stato nominato commissario regionale del partito in Piemonte e Valle d’Aosta, ruolo mantenuto fino al 24 dicembre 2019, quando il suo incarico è stato limitato al solo Piemonte.