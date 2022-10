Alessandro Egger fidanzata chi è la bombastica Madalina Doroftei

Chi è Madalina Doroftei, fidanzata di Alessandro Egger. I due modelli sono una coppia splendida. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Madalina Doroftei è la splendida fidanzata di Alessandro Egger da quasi 10 anni. Innamoratissimi, condividono lo stesso mondo lavorativo, quello della moda. Di lui si sa molto, a partire dalle difficoltà in famiglia, il rapporto difficile con sua mamma e il fatto d’essere stato messo alla porta quando era ancora un ragazzino. Ha saputo trovare la propria strada e ora vive felice con la sua splendida compagna, che sogna un giorno di sposare. Di Madalina Doroftei sappiamo invece meno. Gli appassionati di moda potrebbero averla già vista ma il pubblico televisivo non ha poi tante informazioni sul suo conto. È nata in Romania e, come il suo fidanzato Alessandro Egger, si è trasferita in Italia in giovane età. Ha fatto il suo debutto nel mondo della moda quando aveva appena 14 anni. Al tempo la modella viveva ancora nel suo Paese d’origine e venne scoperta durante un concorso di bellezza del liceo.

In seguito Madalina Doroftei ha ricevuto la guida di Marco Lorenzetto, stilista Versace che le ha aperto le porte della moda italiana, guidandola in questo mondo complesso. Non solo un bel viso, però. Come ricorda la sua bio su Instagram, infatti, si è laureata in ingegneria. La fidanzata di Alessandro Egger è un’imprenditrice a tutto tondo e, insieme al concorrente di Ballando con le stelle, è co-fondatrice di una società, la Brick Mi Up Real Estate Management, ovvero un’agenzia immobiliare con sede a Milano. Restando sul suo profilo social, seguito da cica 28mila follower, scopriamo inoltre come Madalina Doroftei sia detentrice di un record. È presente all’interno del Guinness World Record grazie al suo lavoro da modella. Qualcosa di decisamente insolito. Ha infatti preso parte alla sfilata a più alta latitudine del mondo, a più di 5mila metri d’altezza in Nepal. Un evento che aveva come obiettivo quello di sensibilizzare sui temi dell’ecosostenibilità. Al suo fianco altri 17 tra modelli e modelle.

Madalina Doroftei e Alessandro Egger la storia d’amore

Nel corso della sua carriera Madalina Doroftei ha collaborato con grandi marchi, da Nike a Levis, da Versace a Nero Giardini. Deve molto a Marco Lorenzetto, suo padre lavorativo. Ha spiegato come le abbia insegnato a raggiungere i livelli più alti di questo settore, retando professionali, gentili e umili. Alessandro Egger e Madalina Doroftei sono innamoratissimi e inseparabili ormai da quasi 10 anni. Una splendida coppia che continua a dare importanza al romanticismo, come hanno raccontato. Non permettono al tempo trascorso di darsi vicendevolmente per scontati. La giovane modella ha svelato una delle “pazzie” di lui in nome dell’amore. Ha percorso più di tremila chilometri per andare a trovarla in un Paese sconosciuto. Il tutto per poter restare insieme pochissime ore. La coppia ha però una regola ferrea: non ci si comporta da fidanzati sul posto di lavoro. In questo ambito vige la professionalità, per il bene dell’impresa e delle persone che collaborano con loro. In futuro Madalina Doroftei vorrebbe diventare mamma, condividendo la gioia di un figlio con Alessandro. Per il momento si limitano a viziare a più non posso il loro cagnolino Papy.