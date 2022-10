Alessandro Egger chi è la madre: da Pechino Express a “cacciato di casa”

Alessandro Egger ha partecipato con sua madre a Pechino Express. Il concorrente di Ballando con le stelle ha detto che è stato cacciato di casa

Alessandro Egger i fan lo ricordano accanto a sua madre Cristina Vittoria Egger Bertotti che può fregiarsi del titolo di Gran Dama della Real Casa Savoia come concorrente di Pechino Express ma poi a detta del concorrente di Ballando con le Stelle qualcosa si è rotto. Una vita non lineare e “semplice” quella di del bambino delle barrette kinder a detta sua, che parte del grande pubblico ha scoperto solo grazie allo show ispirato a “Dancing with the star”. Prima del programma di Milly Carlucci ne sono successi di cose nella sua vita, lavorativa e privata. Cristina Egger non è un personaggio pubblico, non realmente. L’unica apparizione in televisione della madre di Alessandro di Ballando è stata infatti a Pechino Express in coppia con suo figlio. Il suo ambito lavorativo è tutt’altro. La Gran Dama della Real Casa Savoia è nata nel 1969, ha lavorato per Versace nei primi anni ’90, per poi essere impegnata nel 2007 come Liasion Manager per i designer olandesi in Italia, collaborando con la Dutch Fashion Foundation, organizzazione promossa a livello nazionale.

Svariati i ruoli negli anni, lavorando per differenti brand e impegnandosi come consulente, talent scout e project manager, tra gli altri. Della vita privata della madre del biondo concorrente di Ballando con le Stelle sappiamo poco, se non ciò che ha raccontato in parte proprio il figlio Alessandro Egger. In occasione di Pechino Express ha detto d’essere sposata e avere tre figli. Degli altri due, però, non si hanno informazioni. Oggi il rapporto con a detta di Alessandro è inesistente. Il ragazzo ne ha parlato in prima persona dinanzi alle telecamere del programma di Milly Carlucci. Non vi è più nulla tra lui e sua madre, il legame è stato spezzato e oggi non si parlano. L’ex volto delle barrette Kinder ha dichiarato che Cristina Egger ha scelto una vita senza di lui, una decisione che il figlio ha dovuto accettare. Alessandro ha inoltre raccontato d’essere uscito di casa a soli 17 anni, senza chiedere nulla alla sua famiglia. Non fu una sua scelta, venne messo alla porta, cacciato di casa. Ovviamente queste sono le parole di Egger a Ballando con le Stelle, la sua versione dei fatti. Punto di riferimento da 9 anni è al sua fidanzata Madalina Doroftei.

Alessandro Egger padre

Non è nota al grande pubblico l’identità che corrisponda a chi sia il padre di Alessandro Egger, si vocifera sia un imprenditore. Dell’infanzia del concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Tove Villfor si sa che è nato il 6 settembre 1991 a Belgrado, in Serbia. A soli 6 anni si è trasferito con la sua famiglia a Como, dov’è rimasto fino ai due nuovi trasferimenti che gli hanno cambiato la vita, Londra e Milano. A 13 anni era il volto delle Barrette Kinder, una pubblicità che gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. In un’intervista a Vanity Fair Alessandro Egger ha parlato della sua infanzia e adolescenza, senza fare nessun cenno su suo padre e sua madre.

Da piccolo era un bambino vispo e ribelle ma molto educato. L’attore di House of Gucci ha rivelato che per diventare modello ha perso peso: pesava infatti 100 kg. Con il suo fisico più asciutto è stato notato da Versace a Dolce & Gabbana diventando in poco tempo tra i giovani modelli più richiesti. Chi segue Egger da tempo conosce bene anche la sua versione drag queen, Alessandra. Pubblica spesso video in drag, di cui uno divenuto celebre al fianco di Tommaso Zorzi. Al di là del rapporto che il concorrente di Ballando ha con i suoi genitori che resta argomento relativo alla sua vita privata, Alessandro desidera con la sua fidanzata una vita tranquilla e una famiglia anche se a suo dire oggi non è il momento.