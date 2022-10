Anna Maria Bernini usa T’Appartengo di Ambra e giura come ministro VIDEO

Anna Maria Bernini, nuovo Ministro dell’Università, ha condiviso il giuramento al Quirinale su Instagram sulle note di T’appartengo di Ambra

Anna Maria Bernini sceglie una storica hit come T’appartengo di Ambra nelle sue storie Instagram per celebrare il giuramento al Quirinale. A meno di un mese dalle elezioni vinte, si è formato il governo di Giorgia Meloni, che vede Anna Maria Bernini con laurea in Giurisprudenza come nuovo Ministro dell’Università e della Ricerca. Ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di sabato 22 ottobre. La Bernini ha ringraziato chiunque l’abbia sostenuta sul suo profilo ufficiale Instagram, seguito da più ci 46mila follower, dicendosi pronta a onorare l’incarico. Parole gentili da parte del neo ministro dell’Università anche per Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che hanno creduto in lei. Non solo un post con una scritta ben visibile: grazie. Spazio anche per delle storie Instagram, che sono rapidamente divenute virali.

Anna Maria Bernini T’appartengo: le polemiche social

Scaricate e ricaricate su svariati profili, hanno strappato più di un sorriso agli utenti. Anna Maria Bernini ha infatti scelto di condividere con i propri follower il momento probabilmente più emozionante della sua carriera politica. Le storie l’hanno mostrata impegnata nel giuramento al cospetto di Sergio Mattarella. Sullo sfondo, come tappeto musicale, un brano cult di Ambra, T’appartengo (Adesso giura). Si può sentire l’attuale giudice di X Factor, al tempo giovanissima e sulla cresta dell’onda, cantare: adesso giura, che non hai paura. Ti giuro amore, un amore eterno. Immediate le reazioni dei social alla scelta musicale della Bernini al Quirinale, come detto, con commenti divisi tra le varie pagine ironiche che hanno ricondiviso il tutto e il profilo ufficiale del Ministro. In tanti le hanno fatto i complimenti per l’incarico, tra semplici cittadini e personaggi di spicco. Basti pensare a Rossella Brescia e Laura Ravetto. I suoi sostenitori sono con lei e hanno apprezzato la punta d’ironia con la quale ha deciso di condividere un momento tanto importante per il Paese quanto personale. Non sono mancate però le polemiche, principalmente su Twitter per la scelta di T’appartengo di Ambra in un momento così importante. Svariati utenti non si sentono rappresentati, giudicando non adatto un contenuto del genere. La risposta di Anna Maria Bernini è stata molto semplice. Ha continuato a pubblicare storie relative alla giornata trascorsa al Quirinale, il tutto accompagnato da brani musicali italiani. Spazio per La Cura di Franco Battiato e Ogni istante di Elisa.