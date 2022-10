Giampiero Mughini moglie chi è Michela Pandolfi

Giampiero Mughini chi è Michela Pandolfi, moglie del concorrente dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle

Michela Pandolfi 65 anni è la moglie di Giampiero Mughini, uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. Il giornalista, noto per la sua partecipazione a molti programmi di approfondimento sportivo e non solo, partecipa al programma di Milly Carlucci in coppia con la ballerina Veera Kinnunen e sta provando a mettere in mostra le sue doti da ballerino. Chissà se ha mai avuto bisogno di sfoggiarle con Michela Pandolfi, la sua compagna di vita da ormai tantissimi anni. Michela è infatti la moglie di Giampiero Mughini. Nata nel 1957, ha oggi 65 anni e ha 16 anni in meno rispetto a suo marito. La moglie dell’aspirante ballerino è anche lei parte del mondo dello spettacolo, ma da una prospettiva completamente diversa. È infatti una costumista, lavora quindi dietro le quinte e nella sua vita ha sempre mantenuto molto alto il riserbo, tenendo al sicuro la propria privacy e facendosi vedere molto poco al fianco del marito, una presenza ben più abituale del piccolo schermo.

Michela e Giampiero stanno insieme dagli anni ’90, vivono a Roma e non hanno mai avuto figli. La donna è però madre, i figli sono arrivati da una relazione precedente. Non c’è mai stato invece questo progetto con Mughini, che in occasione di un’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo ha confessato di non aver mai aspirato a diventare padre perché non si è mai sentito in grado di diventare genitore. Così, quindi, i due hanno vissuto ben 30 anni della loro vita insieme e continuano a farlo, mantenendo alta la riservatezza intorno alla loro vita quotidiana. Su Michela, infatti, non sappiamo molto altro, le uniche notizie arrivano da qualche intervista di Mughini, che ha raccontato che sua moglie ama molto viaggiare e che insieme hanno due cagnolini.

Giampiero Mughini carriera

Se su Michela Pandolfi non circolano molte notizie, sulla carriera di suo marito il discorso è molto diverso. Giampiero Mughini nasce a Catania il 16 aprile 1941 e sin da giovane si appassiona al mondo del giornalismo, in particolare quello politico, frequentando ambienti di sinistra e iniziando a farsi strada su diversi organi di stampa, fondandone anche uno suo di nome Giovane critica. Il distacco dal mondo della politica arriva negli anni ’80, quando Mughini si dedica maggiormente alla scrittura di libri e alla televisione, la quale diventerà il suo habitat naturale e di cui sarà protagonista per i tanti anni avvenire.

Nel corso della sua carriera Mughini ha preso parte a tantissimi programmi, dal Maurizio Costanzo show a Ieri, Goggi e domani, fino ai tanti programmi di approfondimento sportivo come Controcampo e Tiki Taka in cui Mughini non ha mai fatto mistero della sua fede juventina. Ora è arrivata anche una nuovissima esperienza sul piccolo schermo per il giornalista, ovvero la partecipazione a Ballando con le stelle, dove Mughini si sta mettendo in gioco in un’avventura decisamente inedita per lui.