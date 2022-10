Amici 22 Federica: chi è la cantante

Amici 22, chi è Federica: unica allieva donna della sezione canto in questa nuova edizione del programma. Non solo il canto tra le sue passioni

La scuola di Amici 22 è già entrata nel vivo, con gli allievi che si stanno già sfidando nelle varie prove organzzate dalla produzione. Una sorta di esame continuo, dove i cantanti ed i ballerini dovranno confermare ogni giorno il banco ottenuto lo scorso 18 settembre.

D’altronde i professori sono severissimi e le sfide anche con gli allievi esterni continue, con la possibilità di andare a casa davvero molto alta. D’altronde, se il fine ultimo dei ragazzi è prendere parte alla seconda fase del programma, il “Serale“, va anche detto come il numero dei posti in questa parte della trasmissione sia limitato.

Lo scorso 18 settembre sono entrati in 19 nella scuola, con gli allievi divisi tra i vari professori che, di fatto, hanno scelto con chi lavorare. Tre a testa, ad eccezione di Raimondo Todaro che può vantare su quattro elementi nel suo Team.

Tra i ragazzi entrati nella scuola c’è Federica, una delle poche che, scelta da più di un professore, ha dovuto decidere con chi lavorare nel corso di queste settimane. Andiamo a conoscerla meglio.

Amici 22, Federica e quella passione oltre il canto

Federica Andreani ha 19 anni, nata nel 2003 a Riccione. una grande passione per la musica, che ha coltivato fin dalla tenerissima età, peraltro studiando da autodidatta perché, per sua stessa ammissione, economicamente non poteva permettersi le lezioni di canto.

Non solo il canto, però, nella sua vita. Ha un grande amore anche per la boxe, che peraltro pratica da molti anni. Ed in questo sport ha vinto nel 2019 la Woman Boxing League, chiudendo al primo posto, oltre ad una medaglia d’oro alla boxe di Ostia.

E sul suo profilo Instagram, che ha subìto una vera e propria impennata di follower dal suo ingresso nella casa, posta immagini e video proprio delle sue passioni, il canto e la boxe. Si definisce simpatica e solare, ha un’amore per i cani ed al momento sappiamo che è single, sicuramente una buona notizia per i suoi fan maschietti e per i suoi compagni di classe.

“Ci provo, poi se non va bene pazienza, conosco la porta”. Queste le sue parole al momento dell’audizione, segnale anche inequivocabile di come la ragazza sia determinata ma al contempo con quale spirito abbia deciso di affrontare questa avventura di Amici 22.

Al momento del casting finale, andato in onda lo scorso 18 settembre che è coinciso con la puntata della formazione della classe, Federica si è esibita con il brano “Amare” ed è piaciuta molto sia a Lorella Cuccarini che ad Arisa. La ragazza ha poi scelto di lavorare con quest’ultima, entrando di fatto nel suo Team.

Unica cantante donna della scuola, Federica con il brano “Nessuno vuole essere Robin” ha conquistato anche Ornella Vanoni, giudice della gara cover andata in onda nella seconda puntata del pomeridiano, che l’ha messa al primo posto, dandole il voto più alto.