Ballando con le Stelle eliminato terza puntata: chi è uscito classifica

Nella terza puntata del 22 ottobre di Ballando con le Stelle 2022 sorpresa finale con una scelta che ha spiazzato tutti dopo numerose polemiche anche a causa del tesoretto di Alberto Matano e Rossella Erra

Si pensava ci fosse stata un’incredibile eliminazione ieri sera nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 perché durante la classifica finale Milly Carlucci aveva lasciato allo spareggio le tre coppie migliori del programma: Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma con Angelo Madonia e Gabriel Garko con Giada Lini. Tutti sono rimasti spiazzati sia il pubblico in studio che quello social che a bruciapelo avevano pensato che non fosse stata premiata la qualità ma solo la simpatia o il gusto di fare polemiche. Alla fine invece come Milly Carlucci ci ha insegnato nel corso di queste edizioni nel suo show del sabato sera nulla è come sembra. Nessun eliminato ieri sera nella terza puntata del 22 ottobre, non è uscito nessuno delle tre coppie citate che sono invece i primi tre classificati della serata e che hanno guadagnato 10 punti ciascuno per sabato prossimo. La conduttrice ha spiegato che non è stato eliminato nessuno perché a Ballando con le Stelle c’è stato l’infortunio di Luisella Costamagna e far uscire una coppia sarebbe stato falsato per il gioco. Sospiro di sollievo quindi per i tre aspiranti eliminati Dario Cassini, Giampiero Mughini e Luisella Costamagna con il verdetto rimandato alla prossima puntata. La terza puntata di Ballando con le Stelle è stata però ricca di polemiche e momenti di alta tensione e ironia. Ripercorriamola insieme.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera terza puntata 22 ottobre

La terza puntata di Ballando con le stelle ieri sera non è iniziata con le polemiche ma con un grande omaggio. Il cast di ballerini si è esibito sulle note Sarà perché ti amo per la scomparsa del cantante dei Ricchi e Poveri Franco Gatti. I primi a esibirsi con un tango sono stati la coppia formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando. La giuria di Ballando con le stelle è stata impietosa come sempre con il comico anche se Carolyn Smith ha trovato dei miglioramenti rispetto all’esibizione di sabato scorso. Il momento toccante è stata la clip in cui Dario Cassini ha parlato della morte di suo padre quando aveva solo 3 anni e di come suo figlio sia importante per lui. I secondi a scendere sulla pista di Ballando con le stelle sono stati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca in un valzer in cui la giornalista ha ballato da seduta. A causa dell’infortunio al ginocchio è costretta a ballare con un tutore. Ma la giuria non l’ha premiata nonostante gli sforzi, Alberto Matano le ha promesso il tesoretto.

Se qualcuno pensava che questo con Luisella Costamagna era il momento delle polemiche ieri sera a Ballando con le Stelle nella terza puntata, si sbagliava di grosso. Litigi e scintille sono scoppiati con la clip e l’esibizione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina: il fidanzato di Selvaggia Lucarelli si è lamentato della giuria perché troppo concentrati a parlare della coppia e non del ballo. Lo stesso ha accusato la sua ballerina di aver cavalcato la storia della presunta gelosia della Lucarelli. Una presa di posizione che è stata criticata dalla giuria, in particolare Carolyn Smith infuriata e da Sara Di Vaira che non ha apprezzato la mancanza di rispetto di Biagiarelli nei confronti della Kuzmina.

Commozione generale c’è stata quando in pista Rosanna Banfi e Simone Casula hanno interpretato un contemporaneo con la Big Band che cantava I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Il ballo della figlia di Lino Banfi è liberamente ispirato alla sua malattia ed è il racconto di come suo marito e la sua famiglia le sono stati vicino nel momento della scoperta del tumore. Un pianto liberatorio ha caratterizzato non solo Sara Di Vaira ma anche Carolyn Smith che per l’occasione ha ripreso la paletta con il 10 dando il massimo dei voti a Rosanna Banfi dopo averla abbracciata tra le lacrime. A seguire due esibizioni ritenute sottotono dalla giuria: il samba di Moreno Porcu e Alex Di Giorgio che non ha convinto, poco coppia e tanto singoli, e Giampiero Mughini e Veera Kinnunen che non hanno affatto convinto con il loro moderno sulle note di A muso duro di Pierangelo Bertoli. Selvaggia Lucarelli ha dato 1 e Guillermo Mariotto invece addirittura 0 perché per entrambi non c’è stato ballo.

È arrivato così il momento dei Ballerini per una notte della terza puntata di Ballando con le Stelle. Ieri sera spazio ad un doppio valzer di Simona Izzo e Ricky Tognazzi che hanno concluso il loro ballo con un bacio appassionato. Cruciale questa esibizione per programma di ieri sera di Milly Carlucci, perché è il momento della faida tesoretto tra giuria e Alberto Matano. A differenza della scorsa volta, solo Selvaggia Lucarelli non ha dato il classico 10 ma ha abbassato il suo voto a 8 sempre per questioni politiche. Successivamente è scesa poi in pista Paola Barale con il cubano Roly Maden sulle note di Rumore di Raffaella Carrà. L’ex di Marco Bellavia con il suo passo doble ha in parte convinto la giuria che l’ha ritenuta più sciolta e meno algida ma dicendo che c’è ancora molto potenziale da vedere. Ieri sera nella terza puntata di Ballando con le Stelle la coppia più affiatata è stata quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia che sembra sempre più vicina con un bacio catturato durante le prove. Il samba futuristico portato in pista è stato in parte apprezzato per la capacità di gestire l’esibizione nonostante qualche errore.

Tra le ultime coppie a scendere in pista Enrico Montesano e Alessandra Tripoli che hanno ballato un valzer sulle note di La valigia dell’attore. Apprezzatissimi da Carolyn Smith per la leggerezza e semplicità così come da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni: 46 punti per loro. Sorprende Iva Zanicchi con Samuel Peron con il loro tango: subito dopo l’esibizione la cantante ha dato vita ad un simpatico siparietto trash. Prima ha fatto un tutorial per le signore di una certa età di come scendere dalla vasca e poi dopo l’ottimo giudizio della giuria ha raccontato una barzelletta sugli uccelli dedicata a Guillermo Mariotto al quale precedentemente al suo ironico “mi ecciti”, aveva risposto con un altrettanto ironico “quasi quasi mi faccio cresce le b….”. Per le esibizioni gran finale con i big del programma. Ieri sera nella terza puntata di Ballando con le stelle hanno chiuso la pista prima Alessandro Egger con Tove Villfor poi Gabriel Garko con Giada Lini. Il paso doble del biondo ex bambino delle barrette kinder ha stupito tutti, tranne Selvaggia Lucarelli che lo ha criticato dicendo che non ha visto molto ballo, attirando le polemiche di Carolyn Smith che comunque ha dato alla coppia uno striminzito 6. L’attore de L’onore e il Rispetto ha stupito ancora una volta con una rumba sulle note di Shallow conquistando tutta la giuria.

Ballando con le stelle classifica terza puntata 22 ottobre

Dopo tutte le esibizioni della terza puntata di Ballando con le stelle, ieri sera è arrivato il momento della classifica. In quella tecnica è risultata ultima Luisella Costamagna, nelle prime tre posizioni Rosanna Banfi, Enrico Montesano e Gabriel Garko. Così è arrivato l’attesissimo momento del tesoretto, Alberto Matano lo ha assegnato a Paola Barale e Roly Maden, mentre Rossella Erra ha dato il suo tesoretto a Dario Cassini. È stata così sconvolta la classifica che a questo punto della serata ha visto ultimi Luisella Costamagna e Giampiero Mughini e primi Paola Barale con 52 punti e Dario Cassini 50 punti a cui va ricordiamo sempre sommato il voto social del pubblico di Ballando con le Stelle che ha sempre l’ultima parola sul risultato finale. Questa la classifica definitiva della terza puntata di Ballando con le Stelle dopo il tesoretto: