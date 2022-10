Amici 22 Francesco Porcelluzzi chi è il nuovo professore di ballo

Amici 22 chi è Francesco Porcelluzzi il nuovo professore di ballo che insieme a Elena D’Amario potrebbe seguire Asia dopo il banco del pubblico

È iniziata ormai da qualche settimana la nuova edizione di Amici, ma abbiamo già visto una novità importante. Si tratta del banco del pubblico, un nuovo meccanismo che permette al pubblico di decidere se un alunno può restare o meno nella scuola di Amici. Questo aspetto inedito del regolamento è stato presentato in occasione del rischio eliminazione di Asia, col televoto che, dunque, ha il compito di decidere il suo futuro, ma non solo. Il banco del pubblico, infatti, non determina solo il destino di Asia all’interno della scuola, ma anche quello di altri due protagonisti, i ballerini Francesco Porcelluzzi ed Elena D’Amario, che in caso di esito positivo vestiranno gli inediti panni di maestri della ballerina.

Francesco Porcelluzzi ha 30 anni, è nato a Marano, in provincia di Venezia, il 21 settembre 1992. Nella città lagunare Francesco cresce tra i due ristoranti che i suoi genitori gestiscono, prima di trasferirsi all’età di 14 anni a Firenze, dove studia come ballerino. Qui il nuovo professore di Amici prima entra nella scuola del Balletto di Toscana, nel dipartimento di moderna, poi nella compagnia Junior Balletto di Toscana e lavora anche con la MMCompany. Tutta esperienza che contribuisce alla sua formazione e lo porta in televisione: nel 2014 Francesco prende parte alla quattordicesima edizione di Amici, senza però riuscire ad arrivare alla fase serale. Ad ogni modo quell’esperienza gli è molto utile, perché dopo il ballerino diventa insegnante di danza moderna nel centro di Danza Balletto di Roma e torna nel programma come professionista. Ora, all’orizzonte per lui potrebbe esserci un nuovo ruolo, da prof, tutto dipende dall’esito del banco del pubblico di Asia.

Cos’è il banco del pubblico

Andiamo a conoscere meglio questo particolare del regolamento che può cambiare molto il ruolo di Francesco Porcelluzzi nel programma. Il banco del pubblico è un meccanismo mediante il quale il pubblico potrà assegnare un banco a un alunno sostituito o eliminato. Questa novità, come detto, si applica per la prima volta ad Asia, ma la rivedremo più avanti nel corso dello show. Il banco del pubblico, comunque, rimane uno solo, quindi, di volta in volta gli alunni eliminati dovranno sfidarsi al televoto per conservare questa ultima spiaggia che gli permette di rimanere all’interno della scuola.

In ballo, dunque, il destino in questo caso di Asia, in futuro di altri alunni, ma anche quello di Francesco Porcelluzzi, che quindi potrebbe entrare presto a far parte del gruppo dei professori di ballo di Amici. Oltre al suo percorso professionale, di lui non sappiamo moltissimo. Sul proprio profilo Instagram pubblica soprattutto foto del suo lavoro e pochi dettagli della vita privata. Vedremo se in questa nuova veste lo conosceremo meglio e scopriremo altre informazioni su di lui.