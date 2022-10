Valeria Marini ferita da Malgioglio rivela di essere in crisi

Valeria Marini Da noi a…a ruota libera, intervistata da Francesca Fialdini, rivela di essere in crisi per i commenti di Cristiano Malgioglio

Valeria Marini si confessa nel salotto di Francesca Fialdini. Nel programma “ Da noi a ruota libera” la soubrette per la prima volta da quando è concorrente di Tale e Quale Show 2022 replica ai commenti di Cristiano Malgioglio che raramente apprezza le sue imitazioni. Nell’ultima puntata dello show di Carlo Conti, la Marini si è calata nei panni di Shakira cantando e ballando sulle note di un pezzo cult della cantante colombiana “Waka Waka”. L’esibizione di venerdì non è piaciuto al giurato che ha ironizzato sulla performance, definendo la bionda concorrente sarda più che Shakira “una sciagura”. La soubrette del Bagaglino ha reagito definendo il paroliere di Mina prevenuto nei suoi confronti dato che aveva già prestampato dei cartelloni che criticavano la sua esibizione. Valeria Marini è da Francesca Fialdini che si è lasciata andare a un lungo amareggiato sfogo sull’atteggiamento di Cristiano Malgioglio ritenuto eccessivo dalla show girl. “ Da noi… a ruota libera” la concorrente di Tale e Quale Show ha detto di esserci rimasta davvero molto male in particolare per la parola sciagura.

Più che arrabbiata Valeria, che si è definita non di certo un’artista che se la prende per le critiche, si è sentita ferita dall’atteggiamento del giurato. Cerca di fare sempre del suo meglio la show girl, ci mette impegno e dedizione per l’intera settimana per arrivare preparata alla diretta del programma condotto da Carlo Conti e si immaginava un atteggiamento diverso. Valeria Marini sul finale dell’intervista con Francesca Fialdini ha rivelato una particolare reazione alle parole di Cristiano Malgioglio: ha avuto una crisi di sconforto. Parole forti sul suo percorso a Tale e Quale Show, un programma di successo anche per la sua professionale leggerezza. Non è stata solo l’imitazione di Shakira fatta da Valeria Marini che è stata giudicata in maniera positiva da Cristiano Malgioglio. Nella scorse puntate la soubrette si era esibita interpretando Britney Spears e Patty Pravo, due icone rispettivamente della musica pop e italiana. In entrambe le imitazioni la concorrente non aveva convinto il giurato, anche se nel caso della cantante di Pensiero Stupendo era afona perché era reduce da un colpo di freddo. Non è la prima volta che nel programma “Da Noi a Ruota Libera” arrivano rivelazione esclusive confessate nel corso di un’intervista a cuore aperto a Francesca Fialdini. Domenica scorsa, Antonino Spadaccino, già vincitore di Amici e tra i primi in classifica tra i concorrenti di Tale e Quale Show, ha parlato del suo desiderio di partecipare a Sanremo 2022. L’obiettivo è presentarsi alla corte di Amadeus con un brano scritto proprio da Cristiano Malgioglio.